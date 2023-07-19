影／華人國家率先執行Hugo機械手臂手術 台灣醫療新里程碑

智能機械手臂輔助手術進行，成現今手術趨勢，童綜合醫院今年由研發創新中心歐宴泉院長率先執行全球華人國家中的Hugo 機械手臂手術，這是台灣第一家醫院引用此新型機械手臂，與達文西手臂相比，新系統有4支獨立的機械手臂，可因應手術部位彈性移動，開放式的醫師控台，讓手術過程的團隊間溝通無障礙，操作醫師也有符合人體工學的舒適坐姿能減少手術中的疲憊度。

童醫院歐宴泉院長童敏哲今年5月執行首例Hugo機械手臂攝護腺根除手術後，該醫院婦產部劉錦成主任也在6月運用Hugo機械手臂輔助根治性全子宮切除手術，術後病患都恢復非常良好，預後效果也佳。

童醫院今天舉辦「華人國家率先執行Hugo手術 台灣醫療新里程碑 尖端技術分享記者會」，Hugo RAS System （雨果機器人輔助手術系統）設備在活動現場亮相並示範，吸引許多患者和陪病家屬參觀詢問。

54歲李東林，是有「台灣黑狗兄」之稱的織襪業老闆，專為選手量身打造「專屬運動襪」，也自創OH9國產襪品牌。他被檢查出攝護腺癌，經親友介紹到童綜合醫院泌尿科治療，歐宴泉院長進一步診斷檢查後，確定對方是攝護腺癌第三期，建議需根除攝護腺遏止癌細胞留存體內。

李男與歐宴泉商討後決定做Hugo機械手臂攝護腺根除手術。手術過程順利並且不傷害其他神經細胞，術後恢復良好。李男今天說，他手術後當天就可下床，術後生活很快就恢復正常。

49歲顧小姐，因診所篩檢發現子宮頸有病變情形，到童綜合醫院婦產部由劉錦成主任看診並做相關檢查，確認罹患子宮頸癌Ib1期，建議進行Hugo機械手臂根治性全子宮切除手術，根除子宮內的癌細胞，住院一周即返家休養，因為進行微創手術方式，所以復原情況良好，較無明顯疼痛感。

婦產部劉錦成主任指出，因應不同疾病與病患需求而提供適切的治療方式，除了有最新的3D腹腔鏡、達文西手臂及無創海芙超音波聚焦儀器等尖端設備外，今年也引進並執行Hugo手術，Hugo機械手臂適合在各種複雜性婦科疾病，如多發性子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜癌及骨盆腔重建等手術，目前做的手術各類病人都涵蓋其中，並效果良好。不僅婦科達文西數量居中部前兩名，Hugo機械手臂運用在婦科疾病治療也是全台首創，他從6月執行手術迄今也有8例病患。

研發創新中心歐宴泉院長表示，Hugo機器人輔助手術系統擁有4支獨立的機械手臂，可因應手術部位彈性移動，手術視野更靈敏，開放性的醫師控台讓手術過程的團隊間溝通無障礙，操作醫師因符合人體工學的舒適坐姿能減少手術中的疲憊度，不需像達文西手臂，醫師需低頭執行。

歐宴泉表示，他今年4月率先執行全球華人國家的Hugo 機械手臂手術後，到目前已經完成26例手術，希望運用AI智慧醫療設備來讓更多病患接受高品質的手術療，並促使台灣醫療不斷前進。