中國醫與美商合作 AI導入血液檢查、1分鐘測知敗血症

台灣每年有約16萬人有敗血症（菌血症），而死亡率達30～40%，即使存活仍可能面臨終生併發症。中國醫藥大學附設醫院與美商貝克曼庫爾特公司今簽署合作備忘錄，合作開發「智血檢」AI智能機制，也就是透過人工智能模型，只要花1分鐘，就能快速提早偵測敗血症，也是全球首創以AI提早偵測病人可能轉為敗血症的預警機制，讓拯救病人的時間提前。

中國醫藥大學附設醫院長周德陽說，敗血症奪走的寶貴生命比癌症還多，耗費全球龐大的醫療資源，智血檢是以病人為中心設計的AI智能機制，協助臨床醫療人員提前發現菌血症高風險病人，讓病人能早期接受抗生素治療，能治療並避免惡化轉為敗血症。

血液一旦出現細菌，因輕忽而延遲使用抗生素，極易快速惡化轉為敗血症，因為細菌可以迅速傳播到全身各個器官，引起嚴重的併發症，如敗血症和休克，帶來嚴重的後果。因此，及早識別和治療菌血症至關重要。

他說，傳統診斷菌血症需要時間，並且需要從血液樣本中培養細菌以確定感染的種類和抗生素敏感性。過程至少需要耗費1到3天，對於需要迅速治療的患者可能是關鍵時刻。因此，發展更快速和準確的診斷方法是當前菌血症治療領域的研究重點之一。

貝克曼庫爾特公司總經理隋邦魯說，因為感染的過程中會導致細胞的特性改變，他們把人工智能模型導入血液檢測設備，協助整合推導這些參數，來預測菌血症風險。