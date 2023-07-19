快訊

民進黨打侯不打郭 只因憂「一種選項」打亂布局

反擊！遭控欠債4500萬 魏德聖批郭台強設局「壞人就是壞人」

民生社區共同記憶…北市「新民生戲院」求售 每坪底價僅48萬仍流標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國醫與美商合作 AI導入血液檢查、1分鐘測知敗血症

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院與美商貝克曼庫爾特公司今簽署合作備忘錄，合作開發「智血檢」AI智能機制。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院與美商貝克曼庫爾特公司今簽署合作備忘錄，合作開發「智血檢」AI智能機制。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

台灣每年有約16萬人有敗血症（菌血症），而死亡率達30～40%，即使存活仍可能面臨終生併發症。中國醫藥大學附設醫院與美商貝克曼庫爾特公司今簽署合作備忘錄，合作開發「智血檢」AI智能機制，也就是透過人工智能模型，只要花1分鐘，就能快速提早偵測敗血症，也是全球首創以AI提早偵測病人可能轉為敗血症的預警機制，讓拯救病人的時間提前。

中國醫藥大學附設醫院長周德陽說，敗血症奪走的寶貴生命比癌症還多，耗費全球龐大的醫療資源，智血檢是以病人為中心設計的AI智能機制，協助臨床醫療人員提前發現菌血症高風險病人，讓病人能早期接受抗生素治療，能治療並避免惡化轉為敗血症。

血液一旦出現細菌，因輕忽而延遲使用抗生素，極易快速惡化轉為敗血症，因為細菌可以迅速傳播到全身各個器官，引起嚴重的併發症，如敗血症和休克，帶來嚴重的後果。因此，及早識別和治療菌血症至關重要。

他說，傳統診斷菌血症需要時間，並且需要從血液樣本中培養細菌以確定感染的種類和抗生素敏感性。過程至少需要耗費1到3天，對於需要迅速治療的患者可能是關鍵時刻。因此，發展更快速和準確的診斷方法是當前菌血症治療領域的研究重點之一。

貝克曼庫爾特公司總經理隋邦魯說，因為感染的過程中會導致細胞的特性改變，他們把人工智能模型導入血液檢測設備，協助整合推導這些參數，來預測菌血症風險。

敗血症 抗生素 中國醫藥大學 AI

延伸閱讀

胃癌兇手幽門桿菌除菌新武器 分子檢測克抗生素抗藥性

嚇！服用抗生素加上抽菸多年 他舌頭竟「長出綠毛」

右上腹疼痛竟是膽囊炎 恩主公醫院籲：輕忽恐致敗血症

瑪丹娜「嚴重細菌感染」住進加護病房！細菌感染若失控 7種人恐引發致命敗血症

相關新聞

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報恐下到晚上

午後雷陣雨來了，氣象局下午針對新北、桃園等14縣市發布大雨特報，除了大雨，請民眾也注意雷擊及強陣風，雨恐下到晚上。

長榮航空機師酒測連測八次才放行 民航局：要求長榮立即改善

桃園市機師工會今發聲明指出，5月6日長榮航空BR625航班一位美籍日裔機長，執行自紐約飛往安克拉治的班機，卻在報到後驗出...

故宮行政大樓及圖書館工程今上樑 預計明年6月完工

國立故宮博物院「行政大樓及圖書館新建工程」今舉行上樑祈福典禮，工程預計明年6月竣工，屆時故宮行政人力將集中為山下的行政園...

7-ELEVEN攜手工研院！全台首家24小時營運的無人超商「X-STORE 7」現身新竹

7-ELEVEN持續發揮智能零售實驗家精神，連續6年以一年一店的速度推出6間未來超商X-STORE，今天（7月19日）宣...

2023淨零轉型民意調查 逾8成民眾願付更多電價減少氣候災損

台大風險中心進行氣候與能源相關民調行之有年，為了解民眾在氣候風險感知、政府治理信任、能源政策支持、淨零科技使用等面向的認...

杜蘇芮颱風周六可能生成 氣象局曝關鍵及可能路徑

菲律賓東方海面熱帶擾動周五可能形成熱帶性低氣壓，周六再增強為第5號颱風杜蘇芮，氣象局指出，杜蘇芮可能往西北朝呂宋島方向移...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦