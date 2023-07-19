8成光電案場在石虎棲地 環團提綠能區建言搶救農漁生態

內政部近期公告將在農委會提出的低地力地區，以及原本漁電共生區位內的非養殖生產專區且長期棄養的漁塭，推動申設程序更簡便、光電覆蓋率更高、免結合農漁經營的「綠能發展區」，環團地球公民今召開記者會，分析未來光電潛在挑戰，針對空間計畫、生態保育、農漁產業、利害關係人及公民參與等四大面向提出建言。

環團地球公民議題部專員梁聖岳指出，苗栗光電最大挑戰是里山地景及石虎保育，縣府以石虎生態資訊建構三階段審查機制，在220案中有近8成，也就是168處案場位於石虎重要棲地，而審查結果竟有90案通過審查、51案補件再審，僅79案被駁回；即便是面對石虎保育，只要不在保護區也能審查通過發展光電，石虎保育令人憂心。

花蓮雖尚未大量興設地面行光電，但當地有約2000公頃公有土地可能興建，須面對平地森林碳吸存、光電減碳效益、原民傳統領域及土地不正義歷史等課題，但縣府卻逃避上述問題，至今未涉取其他縣市經驗，也不與當地居民溝通討論。

梁聖岳表示，台南市光電設置密度、市府態度最積極，但也是爭議最多的城市，光電已對當地養殖漁業帶來租金上漲、養殖模式改變的挑戰，例如實地走訪當地農民時接獲反應，一旦有農地設置光電，鄰近其他土地的農損會特別嚴重，水鳥對於棲地的利用也有所轉變。

環團地球公民議題部專員黃子芸說，分析農地光電發展可看到跨部會間溝通不良、權責不清，缺乏具體電業、農業、空間等法規治理指引與准駁權限，導致個案開發的土地利用競合問題束手無策，呼籲應讓國土計畫的體制與工具，成為落實兼顧綠能發展、農業環境、國土秩序的重要助力。

環團地球公民副執行長黃翡悅表示，法規、主管機關、生態資訊為光電面臨的保育工作3大侷限，雖光電案場設施多已迴避法定環境敏感區，但區外仍有生態議題須面對，認為無論是綠能發展區或其他光電用地政策，都應參考「環社檢核」的經驗或國土濾網的邏輯，提早在選址時建立一套機制來指認關鍵課題、迴避生態熱點。

針對農地光電發展具體建議，環團地球公民議題部主任蔡卉荀呼籲，經濟部應盡速提出能源空間發展策略及計畫，在綠能政策研擬及推動過程中，落實資訊公開及擴大社會對話；農委會應提出更明確農漁產業政策，並盡快填補生態保育法規的空缺，建立保護區外的保育機制；另外，無論是綠能發展區或過往光電政策，行政院都應責成內政部協助整合協調相關部門計畫，系統規畫引導農地光電發展。

蔡卉荀表示，光電業者會去找價格較低的土地來興建，在市場驅動下，只要有光電進駐，由於我國經濟及國防需求較為主流，不管是地方政府、當地居民及地主都會選擇光電，進而忽略該土地可能為水鳥利用處或原先作農業生產用途，但若談永續，生態問題勢必也要考慮。