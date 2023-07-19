每22分鐘有1人死於心臟病 夏日高溫也要護心必學4招

台灣每22分鐘就有1人死於心臟病，心臟疾病是第2號殺手，很多人以為只有冬天須預防心血管危機，事實上，高溫也要注意心肌梗塞，國健署傳授減少室內外溫差、勿烈日下運動等夏日護心4招。

據衛生福利部民國111年死因統計，全台當年度死亡人數計20萬8438人，每10萬人口中有101.5人死於心臟疾病，死因排名僅次於癌症，老化雖是心血管疾病的危險因子之一，但隨著生活型態改變，工作壓力大、少運動、外食族居多的年輕族群，也應預防心血管疾病纏身。

近日天氣炎熱，連續出現高溫現象，衛福部國民健康署今天發布新聞稿再度提醒，氣溫升高會造成體表血管擴張，心臟就像馬達一樣，需要輸出更多血液，才能填充擴張的血管，造成心臟負荷增加，再加上夏天流汗，身體水分蒸發，讓血液變得濃稠。

國健署表示，上述種種因素容易造成夏日出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞，而身體脫水導致心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭，呼籲長者、體重過重、有高血壓或心血管病史的民眾，近期如果發生胸悶、胸痛、心跳加速、呼吸喘、身體虛弱的情形，千萬不可掉以輕心。

若出現以上症狀，務必盡快離開高溫環境、設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風，適當補充電解質，以最快速度就醫；預防勝於治療，國健署也傳授夏日護心4招的「3要1不要原則」，第1招是「要適當補水」，掌握少量、多次、慢飲原則，避免快速、大量補充水分造成心臟負擔。

第2招「要保持涼爽」，室內保持良好通風，避免悶熱環境；外出穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣衣物，配戴帽子及太陽眼鏡，隨身攜帶水，避免喝含糖手搖飲；第3招「要減少溫差」，留意室內外溫差，空調建議設定攝氏26至28度，進入冷氣房先穿薄外套，減緩心臟、血管因冷熱溫差快速收縮。

第4招是「不要烈日下運動」，國健署提醒，民眾外出活動避免上午10時到下午2時，戶外工作者建議每小時到陰涼處休息10至15分鐘，時刻留意自身及身邊同伴身體情況，避免中暑或熱衰竭。