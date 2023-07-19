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夏天最搶手的「陰影」 避曬騎士嘆：要安心停很難

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
號誌燈陰影在停止線或行人穿越線上，大家也只能遠觀，不敢逾越半步，免得吃上罰單。記者尤聰光／攝影
號誌燈陰影在停止線或行人穿越線上，大家也只能遠觀，不敢逾越半步，免得吃上罰單。記者尤聰光／攝影

台東這幾天高溫不斷，逾35度的熱氣讓停等紅綠燈的機車族，恨不得紅燈秒變綠燈，因此，在沒有樹蔭或其他建物陰影遮陽下，號誌燈的這塊陰影，成了騎士兵家必爭之地。有騎士說，「這塊陰影，要天時地利人和才能安心停，不然就GG了」。

「號誌燈陰影真的是先搶先贏！」周姓騎士很有感的說，尤其愈接近中午，號誌燈陰影愈搶手，大家準備停等紅燈時，目光都會鎖定地面這塊陰影，雖然面積不大，但剛好可以容納1輛機車，慢了只能看著別人爽遮陽，自己要當幾十秒的陽光男孩。

不過，也有騎士表示，這個號誌燈陰影必非都在安全處，會隨著位置及太陽變化而改變，有時剛好就在機車停等區內，有時則在停止線或行人穿越線上，要天時地利人和才能安心停，不然容易違規就吃上罰單，若是在停止線或行人穿越線上，大家也只能遠觀，不敢逾越。

事實上，台東地區幾乎沒有高樓大廈，因此，市區道路也少有路樹，通常不太會有遮蔽陰影，連日來的太熱天，機車族為了多太陽，號誌燈陰影就成了最佳遮陽綠洲，但警方還是提醒騎士，不要貪圖一時涼爽而違規傷了荷包。

交通隊表示，依據道交規則，若機車為躲避太陽在設有禁止臨時停車標誌、標線處臨時停車，可處新台幣300元以上600元以下罰鍰；若是超越停止線可罰900元罰緩，停在斑馬線上罰新台幣1800元罰鍰。另在行駛途中驟然減速、剎車或於車道中暫停，可依危險駕駛最高罰2萬4000元罰鍰。

號誌燈陰影必非都在安全處，會隨著位置及太陽變化而改變，有時剛好就在機車停等區內。記者尤聰光／攝影
號誌燈陰影必非都在安全處，會隨著位置及太陽變化而改變，有時剛好就在機車停等區內。記者尤聰光／攝影
號誌燈這塊陰影雖然面積不大，但剛好可以容納1輛機車。記者尤聰光／攝影
號誌燈這塊陰影雖然面積不大，但剛好可以容納1輛機車。記者尤聰光／攝影
台東這幾天高溫不斷，逾35度的熱氣讓停等紅綠燈的機車族，恨不得紅燈秒變綠燈，因此，在沒有樹蔭或其他建物陰影遮陽下，號誌燈的這塊陰影，成了騎士兵家必爭之地。記者尤聰光／攝影
台東這幾天高溫不斷，逾35度的熱氣讓停等紅綠燈的機車族，恨不得紅燈秒變綠燈，因此，在沒有樹蔭或其他建物陰影遮陽下，號誌燈的這塊陰影，成了騎士兵家必爭之地。記者尤聰光／攝影
號誌燈陰影有時在停止線或行人穿越線上，警方還是提醒騎士，不要貪圖一時涼爽而違規傷了荷包。記者尤聰光／攝影
號誌燈陰影有時在停止線或行人穿越線上，警方還是提醒騎士，不要貪圖一時涼爽而違規傷了荷包。記者尤聰光／攝影

台東 機車族 高溫

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