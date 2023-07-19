北市Gogoro警用機車綁著棉花糖？ 網KUSO：那是筋斗雲！標配

為了改善空氣品質和配合綠能環保政策，台北市陸續汰換警用機車改採電動機車。日前有一名網友發文表示，看見北市警察局前面的全新警用機車綁著像裝有棉花糖的袋子，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「每台機車上都要綁著棉花糖？」從照片中可見，在台北市寧夏派出所前面的廣場，停了兩排全新的Gogoro警用機車，每輛機車的右手把上面，綁了像似裝有棉花糖的袋子，引發網友好奇。

照片底下吸引網友討論，有曾經做過機車行的網友熱心解答「後照鏡保護用」、「新車後視鏡一定有塑膠袋，廠商習慣裝好時把塑膠袋綁起來，避免刮到或弄髒什麼的，整批交車都會這樣」、「新的後視鏡都會綁套子，交車時才安裝上車，黃、藍外帶用意區分左鏡與右鏡」。

也有不少網友表示「Gogoro車保養貴死」、「電車根本不環保，續航力也不高，繞沒多久又要交換電池」、「不知道警局有沒有電池站」、「以後沒電可以去警察局換電池嗎」、「警局門口也有設換電站嗎？出勤前先換飽」、「原來是未交車，那是一定要，您家的新車也是」、「新車交付時，出廠祝福大家好彩頭，我買汽車也有送紅彩球，祝各位平安順利」，有位網友則KUSO回應「那是筋斗雲！標配」。