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天氣風險：熱帶擾動36小時內增強為熱低壓再成颱 可能通過呂宋島

聯合報／ 記者彭宣雅陳智華╱台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，除了降雨也要留意氣溫可能又會開始偏高。聯合報系資料照片
天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，除了降雨也要留意氣溫可能又會開始偏高。聯合報系資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，菲律賓東方正在發展的熱帶擾動，預估未來24-36小時就有機會增強為熱帶性低氣壓，由於環境有利持續發展，後續成颱機會偏高。路徑預報會在菲律賓東方海面轉偏西至西北西方向移動、通過菲律賓呂宋島附近的機會較高，不過不同預報模式之間仍有不小分歧及差異，需再觀察。

歐宗學說，泰利颱風已在昨晚減弱為一般低壓，所屬低壓帶脫離台灣附近，影響趨緩。今天開始轉受太平洋高壓影響，但仍在勢力邊緣，大氣並不是非常穩定，迎風面東南部有局部短暫陣雨，其他地區則是要留意午後熱對流發展，仍然可能有旺盛的雷陣雨帶來局部較大雨勢。

至於後續到下周日台灣一直都處在太平洋高壓邊緣，受東南至偏東風環境影響，東南部至恆春半島地區有零星短暫陣雨機會，各地山區及西半部地區午後仍然有局部雷陣雨。

歐宗學指出，除了降雨也要留意氣溫可能又會開始偏高，尤其低壓帶離開以後，雲量將會減少許多，在陽光長時間曝曬下容易受到熱傷害，戶外活動別忘了防曬並適時補充水分。

菲律賓

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