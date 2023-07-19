吃瓜消暑 紅黃西瓜哪個營養？

西瓜甘甜，清涼消暑，不過，該挑黃肉西瓜，還是紅肉西瓜？哪一種比較營養呢？營養師表示，紅西瓜含有豐富的維生素A、Beta胡蘿蔔素與茄紅素，可維護眼睛粘膜健康；至於黃西瓜含有瓜氨酸，攝入後能夠產生精氨酸，未必真能起到壯陽效果。

盛夏天氣炎熱，冰涼消暑的西瓜是不少人的夏季水果首選。新光醫院營養師廖淑芬指出，食物不分貴賤，不應區分紅、黃西瓜孰優孰劣，應多元攝取才能讓人體獲得最大益處，建議民眾依家庭成員數量選購西瓜，若一次吃不完，應以保鮮膜、保鮮盒包覆再放入冰箱，避免冰箱內生熟食交互汙染，造成腸胃不適。

廖淑芬說，切西瓜時要注意刀具清潔，並應盡快食用完畢，「吃不完一定要放冰箱，低溫才不會壞掉。」建議人數較少的家庭不要買太大量的水果，若有放入冰箱的西瓜最好一天內吃掉。

究竟該挑選紅西瓜還是黃西瓜？廖淑芬表示，若要區分紅、黃西瓜的營養價值，紅西瓜含有維生素A、Beta胡蘿蔔素與茄紅素，能保護眼睛粘膜健康；黃西瓜則含有瓜氨酸，攝入後能夠產生精氨酸，但還要考慮西瓜中瓜氨酸的含量和民眾吃下肚的量，未必真具有壯陽功效。

有些人並不適合吃西瓜，廖淑芬說，若出現拉肚子、水瀉症狀民眾，應暫停食用，讓腸胃休息；若已經拉肚子到脫水時，加上食欲不好，可以適量吃些西瓜補充水分及營養。

廖淑芬提醒，西瓜含糖量高，民眾吃西瓜不可過量，每日兩份為限，尤其腎臟病、糖尿病患者，更要控制食用量。西瓜也具有利尿作用，頻尿的老人家吃多了晚上起床上廁所機會高，會影響睡眠品質，建議少吃或選擇在白天食用。