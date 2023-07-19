不孕症擴大補助 2年催生1.1萬嬰

國人普遍晚婚晚育，以致不孕比率逐年增加，國健署自二○二一年七月起擴大不孕症補助，昨天首度公布「做人」成效，斥資卅八億元，共產下一萬多名新生兒，平均每位寶寶花費三十二點七萬元。

原先國健署不孕症治療補助對象僅限於低收、中低收入戶，但實施成效不佳，前年七月起擴大不孕症補助範圍，只要夫妻雙方有一方具有我國國籍，而女生年齡未滿四十五歲，即可申請補助。低收、中低收入戶維持每次十五萬元補助上限，一般夫妻首次申請補助上限十萬元，再次申請上限六萬元，每胎最多六次。

台灣試管嬰兒有多少 製表／元氣中心

不孕夫妻須至國健署特約人工生殖機構接受評估，機構協助線上申請補助，截至今年七月九日，共有七三七三六件申請案通過資格審查，其中五五○四四件完成療程，並通過補助費用審查。累積一○三八三對接受補助的夫妻成功「做人」，產下一一六三六名嬰兒，國健署試管嬰兒補助方案已撥出卅八億元。

國健署長吳昭軍表示，不孕症治療費用高，政府提供補助，減輕不孕夫妻負擔，協助家庭圓夢；初期試辦階段，配合人工生殖機構共九十二家，現增至九十八家。不孕夫妻從自行申請，改由醫療機構線上申請，申請流程大幅簡化；後端資格審查、手術執行後費用審查也採線上作業。

「試管寶寶胚胎不是愈多愈好」。吳昭軍表示，多胞胎植入問題不少，容易發生多胞胎妊娠及早產、低出生體重兒，醫界才鼓勵降低胚胎植入數，補助方案也鼓勵不孕夫妻採單一胚胎或雙胚胎植入。

據統計，受補助對象所生嬰兒中，單胞胎比率為百分之八十八、足月生產比率為百分之七十四點七、新生兒出生體重二五○○公克以上者占百分之七十六點一，與二○二○年整體國內人工生殖相較，母嬰更為健康。

台灣生殖醫學會理事長陳思原表示，不少女性忙於工作，拖到卅七至卅九歲才接受不孕症治療，成功率偏低；若能在卅一、卅二歲結婚，一年後有不孕困擾時，就應積極接受治療，「愈年輕做試管嬰兒手術，成功率、安全性都更高」。