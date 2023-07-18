芒果怎麼切？日本人見「正宗切法」好吃驚 饕客吐槽：在台灣是常識

芒果可說是炎炎夏日的消暑聖品，不僅台灣人狂嗑，日本與南韓的民眾也愛上這股酸甜的好滋味，然而部分外國人卻不太熟悉芒果的正確切法，常常被中間的籽搞得一個頭兩個大。日前，台北駐日經濟文化代表處分享切芒果的「實用教程」，讓許多日本人嘖嘖稱奇，台灣網友看到後卻忍不住吐槽，「我們以為的常識，在外國人眼裡不是」。

台北駐日經濟文化代表處近日在推特分享「如何切台灣芒果」，方法如下，下刀時須避開芒果籽將果肉切成片狀，再將果肉依網格狀劃開，隨後從芒果皮那面施力，將芒果肉向上推、變成彎曲狀，這樣就能品嚐到美味的芒果了。

實用的方法讓日本網友們紛紛大讚，「這種切法好像是最好用的」、「避開了種子！」、「我們家也是用這種切法，籽旁邊的果肉也非常好吃」、「台灣的芒果真的很好吃，甜美可口又多汁」。

君たちは

どう台湾マンゴーを

切るか🥭



①種をよけて果肉をスライスし

②格子状に切り込みをいれ

③裏側から押し上げ、果肉を反り返らせる

④できあがり(｡・ω・｡)ｵｲｼｲ！



※紹介した切り方は一例です

画像提供：行政院農業委員會 pic.twitter.com/OeDkJ5206B — Taiwan in Japan 台北駐日経済文化代表処 (@Taiwan_in_Japan) 2023年7月14日

消息也被分享到臉書社團「日本行銷最前線」，台灣網友也忍不住吐槽「我們以為的常識，在外國人眼裡不是」。台灣鄉民也紛紛留言附和，「原來這個切法不是刻在DNA裡唷？」、「很有同感，帶了芒果去香港， 然後我的香港婆婆居然要在客廳切芒果，還好我阻止的她，不然芒果汁會流的到處都是 」。

不少台灣饕客也留言分享「另類吃法」，「我家在台南從來不這樣切，這樣太花時間而且只會得到丁狀的果肉，我們都剝皮切下一大塊一大塊的果肉，中間留著啃」、「我家都直接兩邊切給其他人，自己剝皮吃中間」、「切大片放到冷凍庫更好吃」。