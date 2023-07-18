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紙袋、食物袋哪種較環保？環團指出1特點為關鍵

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

近年環保意識抬頭，環保團體RE-THINK重新思考將環境影響所有項目納入計算，比較食物袋與紙袋及塑膠袋，發現單純比較碳排放量，紙袋較食物袋環保，但若考量重複清洗、多次使用的話，食物袋仍為最環保項目；環團表示，只要能「重複使用」，其產生的碳排量都低於一次性容器，鼓勵民眾多自備容器。

RE-THINK分析，一個1500ml的矽膠食物袋，其材質與重量為矽膠119克、PC塑膠32克；2份小吃紙袋，紙袋6克；2份紙碗，碗蓋PP塑膠12克、紙碗26克、紙板7克、塑膠提袋PE塑膠4克；2份薄塑膠袋，塑膠8克。發現不管重複多少次，食物袋每清洗一次的碳排都比紙袋高，以材質及重量來看，小吃紙袋成最環保容器。

RE-THINK進一步指出，用環境影響指標（全球暖化、空汙、生態毒性、優養化、資源耗竭等）綜合比較，發現紙袋仍是對環境影響最小、最環保的器具，而塑膠蓋搭配紙碗是最不環保的選項，不只清洗回收麻煩、食物容易殘留，多數民眾都把紙碗當作一次性容器使用且不回收。

RE-THINK表示，從上述比較中，紙袋看似為最環保的器具，但只能裝乾性的東西，有其限制，考量重複清洗、多次使用的話，食物袋為最佳選項；但食物袋的挑選也有需注意的事情，像是最好選擇單一材質且堅固耐用的款式，不僅較好清洗還不易藏汙納垢，能延長壽命而不是只重視外觀的才是最環保方式。

其次，挑選食物袋時也可思考自身平日較長購買的食物類別及容量；如果不能內用，外帶時盡量不拿塑膠袋及餐具；另外，RE-THINK提醒，沒出門時，也可善用食物袋盛裝生鮮蔬果、食品，取代塑膠袋及保鮮膜。

環團比較食物袋與紙袋及塑膠袋，發現單純比較碳排為紙袋較環保，若考量重複使用，食物袋為最佳選擇。圖／環團RE-THINK重新思考提供
環團比較食物袋與紙袋及塑膠袋，發現單純比較碳排為紙袋較環保，若考量重複使用，食物袋為最佳選擇。圖／環團RE-THINK重新思考提供

塑膠袋 小吃 矽膠

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