國健署不孕症擴大補助滿2年 砸38億元產出1.1萬名新生兒

現代人普遍晚婚晚育，國內生殖醫學臨床專家表示，平均約每7對夫妻就有1對不孕，不孕症治療費用高，為減輕不孕症夫妻負擔，國健署自110年7月起擴大不孕症補助，至今上路2年，截至今年7月9日為止，已有7.3萬名我國夫妻申請通過資格審查，其中5.5萬件已完成療程並通過補助費用審查。

國健署「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」從低收、中低收入戶，擴大至所有不孕夫妻，只要夫妻雙方有一方具有我國國籍，而且妻的年齡未滿45歲，即可申請補助。補助金額，低收、中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次。

不孕夫妻經過國健署特約人工生殖機構評估，由機構一併協助線上申請補助，截至今年7月9日已有7萬3736件申請通過資格審查，其中5萬5044件已完成療程，並通過補助費用審查，已有1萬0383對受補助之夫妻成功產下1萬1636名嬰兒，滿足不孕夫妻生育期待。

數月大的「小芯」是國健署不孕症補助方案的第1萬名嬰兒，父親王先生表示，因為跟太太較晚婚，過程嘗試自然懷孕，還嘗試民間傳說包括鏟子、紅花白花，在端午節、危險期拼命做人等，試了1年仍然沒結果，考量年紀越大身體狀況越不允許，因此尋求不孕症治療，雖然過程辛苦，需要做抽血、驗尿、子宮檢查等，但因有醫療團隊介入，可排除不確定因素，鼓勵更多夫妻正向看待不孕症，多善用試管嬰兒補助。

中華民國生育醫學會理事長、台北榮總婦產部醫師黃貞瑜表示，小芯的媽媽陳小姐約36歲來求診，本身有免疫方面疾病，第一次試管並未成功，後續醫病共同合作找原因，到第二次試管時，因病情控制不錯，包括心臟、腎臟功能好，終於藉由人工生殖圓夢。她提醒，若要安全懷孕，身體狀態一定要先矯正好，尤其是心腎功能，不建議邊洗腎邊做試管嬰兒，恐會增加孕婦風險。

國健署長吳昭軍表示，不孕症治療費用高，針對部分有醫療需求的不孕夫妻，政府提供補助減輕負擔，幫助不孕家庭圓夢，配合的人工生殖機構也從試辦期92家，增加到98家。過往是由民眾自行申請，現在皆由醫療機構線上申請，而後端資格審查、執行手術後費用審查等也是線上，加速行政效益，民眾無需再奔波來回，至今已撥出38億元。

台灣生殖醫學會理事長陳思原表示，有些民眾礙於工作，較晚來接受不孕症治療，拖到37至39歲時，往往成功率不是很高，建議若在31、32歲結婚後1年發現不孕問題時，就勇敢站出，因為愈年輕做試管成功率、安全性都更高。

由於多胞胎植入容易有多胞胎妊娠及早產、低出生體重兒之發生，國際趨勢皆鼓勵降低胚胎植入數，藉由試管嬰兒補助方案，鼓勵不孕夫妻採單一胚胎或雙胚胎植入，受補助對象所生嬰兒之單胞胎比率為88.0%、足月生產比率（懷孕週數≧37週）為74.7%、新生兒出生體重大於等於2500公克占76.1%，與109年國內人工生殖施術結果比較，分別增加12.3%、10.0%、9.7%，呈現正面的母嬰健康趨勢。

生育力會隨著年齡增長而降低，衛福部呼籲，夫妻生育規劃要趁早，建議若夫妻有規律性生活經過一年以上仍未懷孕，請及早就醫治療，若經醫師診斷需進行試管嬰兒療程，且夫妻一方具我國國籍及妻年齡未滿45歲者，可至全臺特約人工生殖機構，申請試管嬰兒補助。申辦流程及相關資訊可至國健署官網【試管嬰兒專區】查詢，或撥打國健署人工生殖諮詢專線02-25580900，將由專人提供即時的服務。