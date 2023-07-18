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池上大橋4次流標後終於決標 預計115年底完工

中央社／ 台東縣18日電

台9線台東段拓寬工程，歷經4次流標的池上大橋改建案，今天決標，預計民國115年底完工，立委劉櫂豪要求如期完工。

劉櫂豪今天告訴中央社記者，台9線台東縱谷段拓寬工程，經他督促公路總局就無爭議路段加速辦理，其中台9線310K+080~311K+420池上大橋改建工程案歷經4次流標，終於今天正式核定決標廠商，後續將儘速完成訂約程序，辦理正式動工，預計115年底完工通車。

劉櫂豪說明，公路總局將池上大橋路段納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）」辦理，從台東花蓮縣界至台東市路段，總計分10段標案規劃辦理中，而其中瑞豐至永安段已正式動工執行中。

池上大橋改建案於今年6月17日第5次開標（資格標），1家合格廠商投標，經7月14日召開評審會議通過，公路總局今天正式核定決標廠商，後續完成訂約程序後儘速辦理正式動工。

劉櫂豪表示，池上大橋改建工程於原線拓寬，預算為新台幣18.7億元，主要規劃拓寬改善路段全長1340公尺，橋梁部分860公尺、引道480公尺，公路總局將採分段施工方式將交通衝擊降到最低，預計工期1216個日曆天，約計3年4個月時間，預定於115年底完工通車，並要求如期完工。

劉櫂豪表示，台9線縱谷段拓寬計畫後續無爭議路段，將持續督促公路總局儘速規劃辦理，完成發包動工，期能早日完成台9線拓寬，改善交通瓶頸，促進當地發展。

台東 劉櫂豪 改建案

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