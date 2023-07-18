杜蘇芮最快明天成颱 吳德榮：比泰利強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，由於高海溫、低風切，第5號颱風「杜蘇芮」明、後天有機會成颱，且將繼續增強至中度以上，比「泰利」強很多。但以目前模擬的「不確定性」，是否侵台仍需觀察。

吳德榮說，最新(17日20時)歐洲系集模式模擬顯示，另一熱帶擾動的輕颱侵襲最大值之路徑，與「泰利」的路徑類似，由菲律賓東方海面，向西北前進，25日20時在呂宋島北部，續朝廣東進行。

美國系集模式模擬則顯示，系集平均及各別成員，皆比歐洲系集模擬偏向台灣。由於高海溫、低風切，兩模式皆模擬明、後天有機率成颱（杜蘇芮），且將繼續增強至中度以上，比「泰利」強很多。但以目前模擬的「不確定性」，研判是否？或何時侵台？實屬言之過早！應耐心觀察模式調整。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天「季風低壓環流」影響，水氣多、局部地區偶有短暫陣雨的機率，恆春半島、花東有有較大雨勢；大氣不穩定，午後有強對流，慎防局部「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)；高溫微降，仍偏熱，今日各地區平地氣溫：北部24至36度，中部24至37度，南部25至37度，東部23至36度。

最新模式模擬顯示，周四至下周日(20至23日)「季風低壓環流」西移，水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東仍有局部短暫陣雨的機率，山區及部分平地午後有雷陣雨，但對流強度減弱，範圍縮小。

吳德榮說，下周一(24日)熱帶系統在呂宋島北部附近，受其外圍環流影響，迎風面東半部降雨增大，背風面西半部晴熱，山區有局部短暫雨的機率。