聽新聞
test
0:00 / 0:00
杜蘇芮最快明天成颱 吳德榮：比泰利強
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，由於高海溫、低風切，第5號颱風「杜蘇芮」明、後天有機會成颱，且將繼續增強至中度以上，比「泰利」強很多。但以目前模擬的「不確定性」，是否侵台仍需觀察。
吳德榮說，最新(17日20時)歐洲系集模式模擬顯示，另一熱帶擾動的輕颱侵襲最大值之路徑，與「泰利」的路徑類似，由菲律賓東方海面，向西北前進，25日20時在呂宋島北部，續朝廣東進行。
美國系集模式模擬則顯示，系集平均及各別成員，皆比歐洲系集模擬偏向台灣。由於高海溫、低風切，兩模式皆模擬明、後天有機率成颱（杜蘇芮），且將繼續增強至中度以上，比「泰利」強很多。但以目前模擬的「不確定性」，研判是否？或何時侵台？實屬言之過早！應耐心觀察模式調整。
吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天「季風低壓環流」影響，水氣多、局部地區偶有短暫陣雨的機率，恆春半島、花東有有較大雨勢；大氣不穩定，午後有強對流，慎防局部「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)；高溫微降，仍偏熱，今日各地區平地氣溫：北部24至36度，中部24至37度，南部25至37度，東部23至36度。
最新模式模擬顯示，周四至下周日(20至23日)「季風低壓環流」西移，水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東仍有局部短暫陣雨的機率，山區及部分平地午後有雷陣雨，但對流強度減弱，範圍縮小。
吳德榮說，下周一(24日)熱帶系統在呂宋島北部附近，受其外圍環流影響，迎風面東半部降雨增大，背風面西半部晴熱，山區有局部短暫雨的機率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言