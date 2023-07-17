快訊

午後雷雨來了！雙北16縣市大雨特報 雲彰投雷雨開轟

場邊最美風景輸了！溫網「世紀大同框」太吸睛 凱特王妃焦點被搶光

4檔股票可抽籤…最高一張能賺6萬多！ 專家：無腦拚中了就回本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政大書城將熄燈？ 在地花蓮人憂：又少一間書店

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
政大書城花蓮店座落在花蓮高商斜對面街口的大樓3樓，至今已營業12年。記者王思慧／攝影
政大書城花蓮店座落在花蓮高商斜對面街口的大樓3樓，至今已營業12年。記者王思慧／攝影

網傳政大書城將於8月31日停業，目前全台僅剩花蓮台南有門市。花蓮門市位於中山路、建中街口，至今已營業12年，員工表示，看到新聞才得知要停業，還沒有接獲負責人告知相關細節，目前書店正常營業，若有進一步消息會盡快公告。消息一出，令許多花蓮人深感不捨，感嘆「又少一間書店」。

近年實體書市場不斷萎縮，連成立30年的政大書城也宣布停業。政大書城花蓮店座落在花蓮高商斜對面街口的大樓3樓，當時業者跑遍各級學校辦書展宣傳，直到地方老字號瓊林書局2013年結束營業後，政大書城花蓮店便成為民眾買書、看書的書店。

政大書城員工透露，網路書店與電子書蓬勃發展，實體書的銷售愈來愈慘，雖然有喜歡翻閱實體書的民眾到書店買書，不過疫情期間幾乎沒有客人逛書店，好不容易撐到疫情解封，卻得知要停業的消息，感到很錯愕。

花蓮人得知政大書城要停業，紛紛感到惋惜，直呼市區「又少一間書店」。但有民眾說，曾經去政大書城找書，現場卻沒有，只能跟櫃台訂書3天後取書，之後直接網路訂書，可能隔天就寄到家裡，顯示實體書店在現代經營愈來愈困難。

政大書城於1993年再國立政治大學校內圖書部創立首間校內門市，後來在台北師範大學開設分店，店名仍沿用「政大書城」，又在台北開設台大、南西等門市。2010年撤出台北，轉往花蓮、台南、高雄展店，高雄門市5月先停業，目前全台僅剩台南、花蓮二間門市，如今可能都面臨熄燈。

政大書城花蓮店今天正常營業，員工不知情要停業的消息。記者王思慧／攝影
政大書城花蓮店今天正常營業，員工不知情要停業的消息。記者王思慧／攝影
網傳政大書城將於8月31日停業，不過員工卻沒有收到消息。圖／擷自「我在出版業上班」臉書粉絲專頁
網傳政大書城將於8月31日停業，不過員工卻沒有收到消息。圖／擷自「我在出版業上班」臉書粉絲專頁

花蓮 政大 台南

延伸閱讀

帶你回花蓮 詩人楊牧文學走讀

宜蘭「舊書櫃」熄燈掀波！立委參選人蹭聲量 業者發聲喊理性

木柵人哭了！20年老字號家常菜館「魚玄雞」 8月熄燈

花蓮鯉魚潭賞紅面鴨裝置 水舞劇加碼煙火秀演出

相關新聞

短延時強降雨來了！北北基桃10縣市大雨特報

氣象局上午11:30針對北北基桃等10縣市發布大雨特報，恐下到晚上，除了短時強降雨，還要注意雷擊及強陣風。

政大書城將熄燈？ 在地花蓮人憂：又少一間書店

網傳政大書城將於8月31日停業，目前全台僅剩花蓮與台南有門市。花蓮門市位於中山路、建中街口，至今已營業12年，員工表示，...

新北虎豹潭山區暴雨「國家級警報」響 新北市大雷雨轟炸1小時

氣象局發布新北市大雷雨即時訊息，轟炸1小時；並針對新北市雙溪區發布山區暴雨「國家級警報」，呼籲民眾注意。

溫室氣體排放無法回頭 研究：人類將仰賴冷氣度日

目前冷氣與電風扇合計占全球用電量的一成，隨著地球愈來愈熱，人類將仰賴冷氣度日。

午後雷雨來了！中南部3縣市大雷雨開轟1小時

中南部大雷雨來了，氣象局下午針對雲林、彰化及南投3縣市發布大雷雨即時訊息，呼籲民眾注意。

食藥署稽查外送餐飲業者　兩年6張罰單開罰理由曝光

外送平台興起，成為民眾三餐日常的必備夥伴，衛福部食藥署因國人消費習慣改變，也針對外送平台業者進行衛生稽查。食藥署副署長林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦