政大書城將熄燈？ 在地花蓮人憂：又少一間書店

網傳政大書城將於8月31日停業，目前全台僅剩花蓮與台南有門市。花蓮門市位於中山路、建中街口，至今已營業12年，員工表示，看到新聞才得知要停業，還沒有接獲負責人告知相關細節，目前書店正常營業，若有進一步消息會盡快公告。消息一出，令許多花蓮人深感不捨，感嘆「又少一間書店」。

近年實體書市場不斷萎縮，連成立30年的政大書城也宣布停業。政大書城花蓮店座落在花蓮高商斜對面街口的大樓3樓，當時業者跑遍各級學校辦書展宣傳，直到地方老字號瓊林書局2013年結束營業後，政大書城花蓮店便成為民眾買書、看書的書店。

政大書城員工透露，網路書店與電子書蓬勃發展，實體書的銷售愈來愈慘，雖然有喜歡翻閱實體書的民眾到書店買書，不過疫情期間幾乎沒有客人逛書店，好不容易撐到疫情解封，卻得知要停業的消息，感到很錯愕。

花蓮人得知政大書城要停業，紛紛感到惋惜，直呼市區「又少一間書店」。但有民眾說，曾經去政大書城找書，現場卻沒有，只能跟櫃台訂書3天後取書，之後直接網路訂書，可能隔天就寄到家裡，顯示實體書店在現代經營愈來愈困難。