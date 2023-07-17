食在營養／冬瓜 利尿消水腫 減肥好食材

炎炎夏日，冬瓜是最佳的消暑蔬菜，冬瓜的水分含量極高、熱量低、糖分低、膳食纖維特別低，具有利水、利尿作用，因此，冬瓜除了能解暑熱、消水腫外，還有「減肥瓜」之稱，是夏季減肥的好食材。

盛產於夏天的冬瓜，夏季採收產量多、品質優，冬瓜肉飽滿汁豐，從皮到肉到籽都可以做料理，口感清爽，很適合夏日食用，是能消暑降火解渴的蔬菜。

營養師劉怡里表示，冬瓜的熱量很低、水分多，膳食纖維含量不高，很好入口，不僅減肥的人可以多吃，也很適合老人家食用，不會造成腸胃的負擔，如果罹患腸胃炎或有胃潰瘍的人，吃冬瓜是好選擇之一。

冬瓜的鉀含量不高、鈉含量很低，劉怡里說，將冬瓜煮水，水分多，具利水利尿作用，有助於將鈉從體內帶走而不易水腫，並能降血壓，加上熱量低，含有維生素B群、C及微量的E，所以冬瓜是很適合用於減肥的蔬菜。

冬瓜屬微寒性蔬菜，劉怡里建議，煮冬瓜時，可以加薑絲、枸杞等辛香料一起烹煮，中和平衡冬瓜的寒性。如果將冬瓜連皮煮來吃，鉀含量會提高很多，而且冬瓜的鈉含量偏低且不鹹，因此，很適合有三高問題的人食用，也適合有腸胃功能不佳的人吃，尤其是腸道開刀後的病人，可吃纖維含量低的冬瓜，但是有便祕困擾的人則不宜食用。