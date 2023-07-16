颱風外圍雲系+午後對流發展 中南部5縣市大雷雨狂炸
中央氣象局發布台中市、苗栗縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分。大雷雨即時訊息示警區域：苗栗縣苑裡鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉、獅潭鄉、泰安鄉。台中市豐原區、東勢區、后里區、神岡區、新社區、石岡區、外埔區。
氣象局並針對雲林縣、台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：台中市南屯區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區。彰化縣彰化市、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉。南投縣南投市、草屯鎮、名間鄉、中寮鄉、國姓鄉。雲林縣西螺鎮、莿桐鄉。
午後對流發展旺盛及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，恆春半島已有豪雨發生，今天雲林縣有局部大雨或豪雨，新竹至高雄、台東地區、恆春半島、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
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