台灣熱到像「燒番薯」！2023最新超有感「省錢降溫術」Top 10 冷氣不必開整天

地球正在發燒...

今（2023）年七月初，全球「平均溫度」連續兩天創下史上最熱紀錄，歐盟、英國科學家指出，這極可能是10萬年來最高溫，甚至將未來幾週可能還會持續上演，甚至有可能在下個月再創新高溫紀錄。台灣已出現過39.1度極端高溫紀錄，悶熱的天氣，民眾只是想要走到戶外買便當，或是上班從捷運站走到辦公室，就已汗流浹背，像是待在烤爐；即便想待在室內舒服吹冷氣，一想到動輒數千元起跳的電費，又覺得很心疼。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查十大「省錢降溫術」，利用公共場所、小道具輔佐等撇步，度過涼爽的夏日，又能守護荷包減輕失血！

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No.10 扇子、小電扇不離身

炎熱的夏天讓民眾無不希望隨時找尋一絲涼意，扇子、小電扇就成為酷暑下不可或缺的用品，隨身攜帶，隨時可用。網友說：「出門穿棉麻材質的衣服，就能保持舒適，若隨身帶把扇子，更是透心涼」、「對於夏天一定要隨身電扇是大大福音啊（電扇跟手機一樣重要，要是電扇沒電整個脾氣也會上來）」帶幼兒出門的家長也必備，「嫩嬰跟著外出就是奶粉奶瓶尿布不要忘記，隨身電扇要夠力」。

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No.9 穴道按摩

夏季想要消暑抗熱，花蓮慈濟醫院中醫部醫師陳冠蓁推薦大家兩個穴位按壓點，第一個是位於手肘肱骨外上髁跟肘橫紋連線中點的「曲池穴」；第二個是在手掌虎口處的「合谷穴」，這兩個穴道都是位於大腸經上，對於中醫來說，幫助腸胃系統更加健康，排便順暢，可以提高免疫力，然後也可以提升整體的精神陽氣，讓大家更有活力。

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No.8 狂噴涼感噴霧

目前市售多款「涼感噴霧」能直接又快速地為肌膚降溫、爽身，減緩因燥熱所帶來的不適，有些產品還能讓精神更為舒爽，同時具備防曬、止汗效果，可說是夏季的必備好物。網友推薦，「涼感噴霧比較可以一下就噴大面積，我自己覺得是蠻冰的，雖然用量消耗得有一點點快，但降溫來說很有效」、「在台灣也買過各種涼感噴霧，包括噴身體和噴衣服的，我覺得都是很短暫效果，推薦喜歡瞬涼的人」。

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No.7 狂吃冰、西瓜等清涼食物

天氣熱容易食慾不振，吃冰、西瓜、喝青草茶等清爽的食物、飲料，不僅能消除暑氣，還能滿足口腹之欲，是人們在夏季中解渴的常見選擇。「現在天氣熱，大家都想喝冰的，沒有人想喝常溫」、「在炎炎夏日來上一碗冰品，既療癒又消暑」、「夏天到了，只要一回家，就能來一杯冰涼消暑的冰啤酒或是飲料」。

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No.6 泡在室內泳池一整天

暑假想玩水消暑但又擔心大太陽曝曬，不少人會選擇到有遮蔽的室內泳池或飯店泳池玩樂，尤其有些場域還提供了其他水上活動，如水上滑梯、水中健身等，讓整個夏天變得更有趣和活力。「炎熱的夏天，游泳是最佳消暑運動」、「白天躲在星巴克吃星冰樂吹冷氣，還去室內泳池泡水消暑」、「天天的酷熱天氣讓我只想待在室內或泡在水裡降溫」。

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No.5 穿涼感衣物（內衣、外套、衣服等）

﻿許多品牌看準夏日商機，推出涼感外套、衣服、內衣褲等機能型服飾，以特殊的面料和設計，讓這些衣物穿在身上皮膚能夠透氣呼吸，達到排汗和散熱的效果，讓不少網友直呼，「需要涼感衣和涼感滑衣之類的來輔助散熱」、「涼感內褲真的是驚呆我了，不僅降溫，面料更薄更滑 穿起來像沒穿一樣，夏天不就是追求這種舒適感」、「涼感衣穿上身，水壺、濕紙巾、小風扇帶身上，然後避開較炎熱的中午時段」。

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No.4 去戶外水域玩水

「每到夏天我要去海邊！去海邊！」夏天讓人直接聯想陽光、沙灘、海風，水域讓人們逃離炎熱的氛圍，盡情享受涼快活動的樂趣。許多網友分享夏季活動，「夏天到了，要帶兒子到海邊玩水消暑」、「很熱的時候就去泡溪水、消消暑，我愛夏天」、「印象中我們家每到夏天就會往溪裡跑，泡水釣魚溪邊烤肉是我兒時的回憶」。

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No.3 到山上避暑

山上氣溫通常比平原地區低，山谷間流動的清新涼風讓人感到愉悅和涼爽，為人們提供了一個避暑的環境，「天氣漸漸炎熱，到山上農場避暑兼自然生態之旅是個不錯的選擇！」「媽媽以前行動自如、整天開車到處趴趴走時，一到夏天他們兩人幾乎都泡在陽明山上避暑」、「我太小看夏天清境山上，夜晚真的只有15度，結果就感冒，真是避暑勝地，下次去一定要帶外套」。

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No.2 宅在家冷氣加電扇雙夾攻

炎熱的夏天待在家還是免不了要開冷氣，事實上，冷氣機配合電扇或循環扇一起使用會「省電」。電扇可幫助室內空氣循環，加速降溫，讓冷氣機壓縮機運轉時間減少來省電，所以台電粉專建議，家中冷氣設定在26-28度，再搭配風扇使用，就會有涼快的感覺，還能省下些許電費，也別忘了要定期清潔。

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No.1 到公共場所吹免費的冷氣

如果不想待在家長時間吹冷氣，公共場所如圖書館、賣場、超商、百貨公司、咖啡廳等是許多網友夏天省電費又能清涼一夏的絕佳地點，「炎炎夏日無處去，來圖書館文青一下，或許也是不錯的好選擇」、「如果走在馬路上，或在外面的工作族群，很熱的時候可以到超商降溫」、「帶小朋友去圖書館吹免費冷氣」、「一出門就汗流浹背，這陣子跑賣場像在走廚房一樣，之前買菜、買水果還會跑市場走走看看，最近採買都跑全聯吹冷氣一次買齊」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年07月10日，共約七個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『夏天消暑』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統