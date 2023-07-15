蘇澳潑水節萬人空巷打水仗 水柱橫空製造「人造彩虹」

炎炎夏日，玩水最消暑，一年一度的蘇澳潑水節今天下午登場，人潮擠滿了蘇澳火車站前，親朋好友也好，素昧平生也罷，人人「先潑為敬」，水柱划過空中，浮現彩虹！蘇澳鎮姊妹市、日本石垣市長中山義隆疫情後再度光臨潑水節，非常開心，也期待之後兩地有更多互動。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳潑水節得到許多國外團體的喜愛，印尼、菲律賓都組隊前來，石垣市長更是攜帶市公所團隊前來。中山義隆疫情後首次參加潑水節，也被現場民眾熱情感染；他說，如今疫情趨緩，往後蘇澳鎮與石垣市將會有更多交流，包含2月時商議的貨貿，之後也預計開通航線，大家敬請期待。

除了中山義隆，月前病逝的「灣生回家」女主角、蘇澳冷泉之父的孫女竹中信子的家人，也在疫後首次訪台。竹中的長女中村景子說，這是第2次參加潑水節，媽媽在蘇澳長大，一直非常喜歡這裡，今天代替媽媽「回家」，感受到人們的親切，非常感謝。

潑水節下午3時半盛大登場，蘇澳火車站前擠滿人潮，用水槍、水管甚至水桶相互致敬，鎮公所提供的200支水槍火速被兌換一空，中山路上有6台供水車，兩旁店家也提供水箱等，所有人都能盡情潑灑。李明哲與中山義隆登上踩街車沿途與民眾打水仗，水柱划過天空，隱約浮現彩虹。