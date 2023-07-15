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蘇澳潑水節萬人空巷打水仗 水柱橫空製造「人造彩虹」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
炎炎夏日，玩水消暑，蘇澳火車站前擠滿了潑水的人潮，人人都是落湯雞。記者陳敬丰／攝影
炎炎夏日，玩水消暑，蘇澳火車站前擠滿了潑水的人潮，人人都是落湯雞。記者陳敬丰／攝影

炎炎夏日，玩水最消暑，一年一度的蘇澳潑水節今天下午登場，人潮擠滿了蘇澳火車站前，親朋好友也好，素昧平生也罷，人人「先潑為敬」，水柱划過空中，浮現彩虹！蘇澳鎮姊妹市、日本石垣市長中山義隆疫情後再度光臨潑水節，非常開心，也期待之後兩地有更多互動。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳潑水節得到許多國外團體的喜愛，印尼、菲律賓都組隊前來，石垣市長更是攜帶市公所團隊前來。中山義隆疫情後首次參加潑水節，也被現場民眾熱情感染；他說，如今疫情趨緩，往後蘇澳鎮與石垣市將會有更多交流，包含2月時商議的貨貿，之後也預計開通航線，大家敬請期待。

除了中山義隆，月前病逝的「灣生回家」女主角、蘇澳冷泉之父的孫女竹中信子的家人，也在疫後首次訪台。竹中的長女中村景子說，這是第2次參加潑水節，媽媽在蘇澳長大，一直非常喜歡這裡，今天代替媽媽「回家」，感受到人們的親切，非常感謝。

潑水節下午3時半盛大登場，蘇澳火車站前擠滿人潮，用水槍、水管甚至水桶相互致敬，鎮公所提供的200支水槍火速被兌換一空，中山路上有6台供水車，兩旁店家也提供水箱等，所有人都能盡情潑灑。李明哲與中山義隆登上踩街車沿途與民眾打水仗，水柱划過天空，隱約浮現彩虹。

這是一場不分性別、出身與年齡的狂歡，鎮長、議員、大人、小孩，不管是誰，走在中山路上都會成為落湯雞的一員。民眾推著坐輪椅的長者一同享受，爺爺雖然腿腳不便，每年仍會出門體驗潑水節氛圍，「很開心！」

蘇澳鎮長李明哲在踩街車上手持水槍，與熱情民眾互射水柱。記者陳敬丰／攝影
蘇澳鎮長李明哲在踩街車上手持水槍，與熱情民眾互射水柱。記者陳敬丰／攝影
水柱划過空中，在中山路上製造出小小彩虹。記者陳敬丰／攝影
水柱划過空中，在中山路上製造出小小彩虹。記者陳敬丰／攝影
蘇澳潑水節今天下午登場，大人、小孩齊聚蘇澳火車站與中山路打水仗。記者陳敬丰／攝影
蘇澳潑水節今天下午登場，大人、小孩齊聚蘇澳火車站與中山路打水仗。記者陳敬丰／攝影
蘇澳鎮姊妹市、日本石垣市長中山義隆疫情後首次參加潑水節，他表示之後預計開通兩地航線，大家敬請期待。記者陳敬丰／攝影
蘇澳鎮姊妹市、日本石垣市長中山義隆疫情後首次參加潑水節，他表示之後預計開通兩地航線，大家敬請期待。記者陳敬丰／攝影
月前病逝的「灣生回家」女主角竹中信子的家人，也帶著母親的心願在疫情後首次返台參加潑水節。記者陳敬丰／攝影
月前病逝的「灣生回家」女主角竹中信子的家人，也帶著母親的心願在疫情後首次返台參加潑水節。記者陳敬丰／攝影

蘇澳 潑水節 疫情

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