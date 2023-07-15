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我國與捷克簽醫衛合作瞭解備忘錄 年底前拍板合作內容
近年我國與捷克交流密切，疫情期間更是有疫苗、口罩互贈等防疫合作，捷克更支持我國參與世界衛生大會，為我國堅實的盟友。駐捷克台北經濟文化辦事處大使柯良叡及捷克經濟文化辦事處David Steinke14日簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，並由我國衛生福利部及捷克衛生部執行。
我國在疫情初期捐贈捷克百萬片口罩、口罩機等防疫醫療物資，捷克也在我國疫情嚴重時捐贈我國3萬劑疫苗，捷克為我國參與全球衛生事務的堅實的盟友。為強化與捷克的雙邊合作，2023年7月14日兩國代表簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，並由衛福部長薛瑞元、外交部次長李淳及捷克衛生部長Vlastimil Válek一同見證。
衛福部國際合作組主任劉麗玲表示，合作範圍包括全球衛生安全、數位健康、藥品與醫療器材及醫院管理等領域；會藉由辦理合作計畫、人員交流及訓練、雙邊互訪、工作坊及研討會、建立聯繫窗口等方式，在此備忘錄的架構下推動相關實質合作。接下來會訂定每年工作計畫、定期開會，但詳細合作內容仍待進一步商討確認，雙方都積極想要盡快拍版，預計年底前可以完成。
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