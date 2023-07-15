基北北桃TPASS上路15天 環狀線運量就比去年大增37％

基北北桃TPASS通勤月票上路至今15天，明顯帶動新北公共運輸運量。淡海輕軌近日平均日運量1萬2355人次，較去年同期成長15%；環狀線平均日運量5萬2381人次、成長37%。不僅如此，YouBike平均日運量8.2萬租借人次，也成長11.6%。新北市交通局也分析上升原因，表示疫情解封、可搭乘運具提升都在內。

以新北捷運為例，近日淡海輕軌平均日運量1萬2355人次，較去年同期增加約1613人次、成長15%，較2020年同期增加約4成；另環狀線平均日運量5萬2381人次，較去年增加1萬4218人次、成長37%，也比2020年同期增加近3成。

至於新北市YouBike部分，近日平均日運量8.2萬租借人次，較去年同期增加8537租借人次、成長11.6%。交通局發現，也恢復至疫情前2019年同期8成。

新北交通局綜合規畫科長吳政諺也分析運量上升原因，表示1200實施後，除疫情解封後人走出戶外，公共運輸運量逐漸恢復，且台鐵、機捷也新增納入1200範圍，民眾可搭乘運具類別選擇變多、路網服務擴大。

吳政諺表示，公共運輸運量維持與提升，維持便宜票價，需靠中央與地方政府提供穩定財源挹注補貼，一旦缺乏補貼款，已培養的公共運輸運量與習慣很可能迅速崩解，另因運量提升後，也需要各運具業者提供更多的車輛、駕駛人力，提升運輸能量。