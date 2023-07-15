快訊

「一級致癌物食物」你可能天天吃？長期食用恐增肝硬化、肝癌風險

陸官場整肅不斷 秦剛失蹤新傳聞超展開 原因快揭曉了？

MLB／張育成復出首轟是本季第4支 紅襪6轟炸翻小熊

基北北桃TPASS上路15天 環狀線運量就比去年大增37％

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
TPASS基北北桃1200元月票7月上路以來，新北市運具運量大幅提升。圖／本報資料照片
TPASS基北北桃1200元月票7月上路以來，新北市運具運量大幅提升。圖／本報資料照片

基北北桃TPASS通勤月票上路至今15天，明顯帶動新北公共運輸運量。淡海輕軌近日平均日運量1萬2355人次，較去年同期成長15%；環狀線平均日運量5萬2381人次、成長37%。不僅如此，YouBike平均日運量8.2萬租借人次，也成長11.6%。新北市交通局也分析上升原因，表示疫情解封、可搭乘運具提升都在內。

以新北捷運為例，近日淡海輕軌平均日運量1萬2355人次，較去年同期增加約1613人次、成長15%，較2020年同期增加約4成；另環狀線平均日運量5萬2381人次，較去年增加1萬4218人次、成長37%，也比2020年同期增加近3成。

至於新北市YouBike部分，近日平均日運量8.2萬租借人次，較去年同期增加8537租借人次、成長11.6%。交通局發現，也恢復至疫情前2019年同期8成。

新北交通局綜合規畫科長吳政諺也分析運量上升原因，表示1200實施後，除疫情解封後人走出戶外，公共運輸運量逐漸恢復，且台鐵、機捷也新增納入1200範圍，民眾可搭乘運具類別選擇變多、路網服務擴大。

吳政諺表示，公共運輸運量維持與提升，維持便宜票價，需靠中央與地方政府提供穩定財源挹注補貼，一旦缺乏補貼款，已培養的公共運輸運量與習慣很可能迅速崩解，另因運量提升後，也需要各運具業者提供更多的車輛、駕駛人力，提升運輸能量。

吳政諺表示，1200實施後也可檢討評估提高私人運輸使用成本，如燃油價、停車費，讓私人運具成本合理化負擔，及同步提升公共運輸服務品質，引導促進公共運輸發展，讓原私人運具使用者願移轉改搭使用公共運輸，以延續運量使用。

新北市YouBike部分，近日平均日運量8.2萬租借人次，較去年同期增加8537租借人次、成長11.6%。記者張曼蘋／攝影
新北市YouBike部分，近日平均日運量8.2萬租借人次，較去年同期增加8537租借人次、成長11.6%。記者張曼蘋／攝影

公共運輸 淡海輕軌

延伸閱讀

1200定期票上線半月使用破千萬次 這運具最多人搭乘

基北北桃1200定期票 北市估月底可望達42萬張

基北北桃TPASS熱銷賣破37萬張 超越1280定期票單月最高紀錄

三大生活圈月票使用破千萬人次 這生活圈公車最受青睞

相關新聞

台灣首枚自製氣象衛星 「獵風者」啟程赴南美

台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者衛星」，昨天從新竹的國家太空中心啟程前往桃園機場，今天將飛往南美洲的法屬圭亞那，預計九月搭...

酷熱上看38度高溫！「泰利」今將成颱 明起4天慎防大雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天盛行東南風，各地晴朗酷熱，注意38度以上...

失智失蹤 ─社區對策篇／防失智走失 為長者畫社區紅線

「在輕度失智時，還擁有活動的自由，是退化中長輩的幸福。」高雄長庚醫院兼任主治醫師陳乃菁，近年投入社區失智症照護，她認為，...

「還路於民」遊行 台南余小妹之父力挺

行人魂斷道路事件頻傳，行人零死亡推動聯盟計畫將在八月廿日上凱道舉辦「還路於民」大遊行，並提出成立交通零死亡願景中心、制定...

基北北桃TPASS 月底估賣42萬張

TPASS基北北桃都會通1200定期票7月上路，已賣出38.2萬張，所有運具使用次數突破1000萬人次，捷運占比近5成、...

散熱差、濕度高 小心室內中暑

夏季高溫別忽視室內中暑的嚴重性。中國大陸傳出有卅多歲母親捨不得開冷氣機，還將家中唯一電扇讓給孩子，導致「熱射病」（重度中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦