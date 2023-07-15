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獵風者衛星 助颱風觀測更精準

聯合報／ 記者周湘芸許維寧／台北報導
台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者衛星」昨天運抵桃園機場貨運站。記者季相儒／攝影
台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者衛星」昨天運抵桃園機場貨運站。記者季相儒／攝影

我國首顆氣象衛星，也是第二顆自製衛星「獵風者」，歷經九年籌畫、研發、自製，昨從國家太空中心（ＴＡＳＡ）起運送往法屬圭亞那，預計九月升空。中央氣象局長鄭明典表示，過去因海面無法設置測站，颱風生成觀測資料不易收集，獵風者不僅能讓颱風觀測更精準，對整體氣象觀測也有很大幫助，且全球都可受惠。

鄭明典表示，「獵風者」是以全新的衛星結構概念設計，雖然這套理論已存在好幾十年，國外過去也有利用類似的原理觀測，但仍是由台灣首度落實的新嘗試。獵風者每十、廿分鐘就可提供一次大量天氣資料，平均每天會有上萬筆資料，傳送頻率非常密集，主要透過全球各地的接收站送回中央氣象局台灣資料處理中心。

他說明，過去因海面無法設置測站，風力資料不易收集，因此颱風生成的觀測資料較少。由於風浪會影響海面粗糙度，未來獵風者可利用電磁波在海面反射的特徵預估海面風力，能在颱風生成初期就進行觀測，更早、更精準掌握路線，對掌握颱風動態有很大幫助。

鄭明典也提到，獵風者除強化颱風生成資料，也可配合其他觀測資料進行強降雨等預測，且適用範圍不只有台灣，全球都可使用這些公開資料，對於整體氣象觀測都有很大的幫助。

太空中心主任吳宗信說，海面浪高訊號反射至太空後由獵風者衛星接收，再經放大、分析處理後即可得知海面上的風速，每秒七十米的風速都能順利測得。

吳宗信說，過去觀測海面上風速都只能投放氣球，獵風者衛星為實驗性質，若運行得當，未來還有十幾顆衛星都會搭配同樣的酬載。預計至二○二八年間，會再投放十四至十五顆。

颱風 太空 鄭明典

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