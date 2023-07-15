散熱差、濕度高 小心室內中暑

夏季高溫別忽視室內中暑的嚴重性。中國大陸傳出有卅多歲母親捨不得開冷氣機，還將家中唯一電扇讓給孩子，導致「熱射病」（重度中暑）身亡。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，三總今年已接獲三例中暑病例，其中有兩例都是長者在家沒開冷氣，等家人返家才發現已昏迷倒地，送醫治療。

陸媒報導，杭州近日連續多日高溫逼近四十度，一名卅多歲的年輕媽媽因家中經濟條件較差，捨不得開冷氣，白天與孩子在家時把家裡唯一的電風扇讓給孩子吹，竟導致自己中暑陷入昏迷，直到先生晚間回家察覺有異，緊急送醫，但仍無力回天。先生被醫生詢問怎麼沒有及時送醫院時，則稱太太「平時不怕熱」。

朱柏齡表示，過去大陸曾有婦女坐月子死亡的案例，原來是傳統觀念認為坐月子不能吹風，婆婆不准媳婦開冷氣和吹電扇，甚至還要蓋棉被，導致中暑死亡。

朱柏齡說，在國內也有許多長輩生性節儉，捨不得開冷氣，三總幾乎每年夏天都會接到老人在家中暑的案例。

朱柏齡說，中暑與溫度和濕度都有關，室內悶熱，散熱不足也是危險因子。最近在門診看到兩名熱衰竭病例，一位在廚房工作，每天接觸很熱的鍋爐，另一位工作地點是鐵皮屋，同樣都是高溫環境，散熱困難。

朱柏齡表示，也曾接獲住頂樓的七十八歲婦人，只開電風扇及窗戶散熱，家人摸她額並未發現異狀，但尿布完全沒有濕，不久後竟昏迷，緊急送醫發現肛溫達攝氏四十點五度。

朱柏齡說，長輩循環不好，用手摸額頭未必能了解真正的體溫，建議多留心講話、反應等，更要注意獨居長輩。另也請長輩千萬不要省冷氣費，外出最好撐傘或戴帽，隨時補充水分。