聽新聞
test
0:00 / 0:00

散熱差、濕度高 小心室內中暑

聯合報／ 記者陳雨鑫陳宥菘／連線報導
七月以來天氣高溫炎熱，氣象局多次發布高溫警報，各地熱傷害頻傳。圖為台北街頭民眾撐傘遮陽。記者林伯東／攝影
七月以來天氣高溫炎熱，氣象局多次發布高溫警報，各地熱傷害頻傳。圖為台北街頭民眾撐傘遮陽。記者林伯東／攝影

夏季高溫別忽視室內中暑的嚴重性。中國大陸傳出有卅多歲母親捨不得開冷氣機，還將家中唯一電扇讓給孩子，導致「熱射病」（重度中暑）身亡。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，三總今年已接獲三例中暑病例，其中有兩例都是長者在家沒開冷氣，等家人返家才發現已昏迷倒地，送醫治療。

陸媒報導，杭州近日連續多日高溫逼近四十度，一名卅多歲的年輕媽媽因家中經濟條件較差，捨不得開冷氣，白天與孩子在家時把家裡唯一的電風扇讓給孩子吹，竟導致自己中暑陷入昏迷，直到先生晚間回家察覺有異，緊急送醫，但仍無力回天。先生被醫生詢問怎麼沒有及時送醫院時，則稱太太「平時不怕熱」。

朱柏齡表示，過去大陸曾有婦女坐月子死亡的案例，原來是傳統觀念認為坐月子不能吹風，婆婆不准媳婦開冷氣和吹電扇，甚至還要蓋棉被，導致中暑死亡。

朱柏齡說，在國內也有許多長輩生性節儉，捨不得開冷氣，三總幾乎每年夏天都會接到老人在家中暑的案例。

朱柏齡說，中暑與溫度和濕度都有關，室內悶熱，散熱不足也是危險因子。最近在門診看到兩名熱衰竭病例，一位在廚房工作，每天接觸很熱的鍋爐，另一位工作地點是鐵皮屋，同樣都是高溫環境，散熱困難。

朱柏齡表示，也曾接獲住頂樓的七十八歲婦人，只開電風扇及窗戶散熱，家人摸她額並未發現異狀，但尿布完全沒有濕，不久後竟昏迷，緊急送醫發現肛溫達攝氏四十點五度。

朱柏齡說，長輩循環不好，用手摸額頭未必能了解真正的體溫，建議多留心講話、反應等，更要注意獨居長輩。另也請長輩千萬不要省冷氣費，外出最好撐傘或戴帽，隨時補充水分。

中暑 長輩 高溫 熱衰竭

延伸閱讀

中暑、跌落、機械切割傷 農委會呼籲農民投保職災保險

嫌電費太貴「冷氣開不下去」 7旬長者室內中暑住ICU三周

高溫難耐 陸年輕母親將電風扇給孩子吹自己卻熱死

天氣炎熱多喝水竟也會「水中毒」？醫師解析如何知道身體缺水？運動前中後補水的原則有哪些？

相關新聞

台灣首枚自製氣象衛星 「獵風者」啟程赴南美

台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者衛星」，昨天從新竹的國家太空中心啟程前往桃園機場，今天將飛往南美洲的法屬圭亞那，預計九月搭...

全台「烤蕃薯」唯獨新竹市不亮高溫燈號 鄭明典解密

7月以來天氣高溫炎熱，中央氣象局多次針對縣市發布高溫特報，但不時出現全台「烤蕃薯」唯獨新竹市沒亮高溫燈號的狀況，引起地方...

大雨連3天又停3天…曾文水庫微量進帳 水情仍難樂觀

台灣第1大曾文水庫蓄水率好不容易連續3天午後下大雨、有效蓄水率衝破14％，加上政府宣布二期作停止供灌，水情壓力看似稍有降...

批自來水破管頻傳忍無可忍 謝國樑：爭取1席董事親開會

基隆市自來水破管問題頻傳，市長謝國樑今天說，「常常無預警已經忍無可忍」，未來他將會親自參與水公司董監事會議，並積極爭取一...

高速公路罕見淨空只為護送「獵風者衛星」 民眾蹺班爭睹：台灣的驕傲

台灣第一個自製氣象衛星「獵風者衛星」今天終於正式啟程要準備前往南美洲的法屬圭亞那發射升空，上午從新竹的國家太空中心出發前...

泰利颱風估凌晨生成 外圍環流影響周末全台有雨

菲律賓東方海面今天凌晨生成的熱帶性低氣壓逐漸通過菲律賓呂宋島。中央氣象局表示，預計15日凌晨至清晨增強為今年第4號颱風泰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦