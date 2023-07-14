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天選之地？全台「烤蕃薯」僅竹市不亮高溫燈號 鄭明典解密

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全台「烤蕃薯」唯獨新竹市不亮高溫燈號 鄭明典解密

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
中央氣象局今天下午2點23分發布的高溫資訊，本島除了新竹市之外的縣市都亮起高溫燈號。圖為新竹市街景。記者張裕珍／攝影
中央氣象局今天下午2點23分發布的高溫資訊，本島除了新竹市之外的縣市都亮起高溫燈號。圖為新竹市街景。記者張裕珍／攝影

7月以來天氣高溫炎熱，中央氣象局多次針對縣市發布高溫特報，但不時出現全台「烤蕃薯」唯獨新竹市沒亮高溫燈號的狀況，引起地方好奇。即將屆齡退休的氣象局長鄭明典解密表示，因為只要一有鄉鎮亮高溫燈號，該縣市就會亮燈，新竹市僅3個行政區加上地理環境靠海不易高溫，相較其他縣市自然不易亮起高溫燈號。

中央氣象局將高溫資訊依氣溫高低與延續情形，分黃燈、橙燈、紅燈3等級。「黃燈」為氣溫達攝氏36度以上，「橙燈」為氣溫達攝氏36度以上且持續3天以上，或氣溫達攝氏38度以上。「紅燈」為氣溫達攝氏38度以上，且持續3天以上。

不過，從7月以來不時出現中央氣象局針對本島18個縣市發布高溫特報，僅新竹市沒有亮起高溫燈號的狀況。中央氣象局今天下午2點23分發布的高溫資訊，本島除了新竹市之外的縣市，不是亮起黃色就是橙色燈號，甚至連離島的金門縣也亮起了黃燈。

為何新竹市時常沒亮高溫燈號？氣象局長鄭明典解釋，從中央氣象局「高溫資訊」的網頁，點開鄉鎮尺度的高溫資訊自然就明白，因為高溫燈號設計，該縣市內只要有1個鄉鎮市或行政區有顏色（指高溫燈號），該縣市就會亮起高溫燈號，事實上可能只有海風吹不到的地區才會有顏色。

鄭明典進一步說明，新竹市靠海，本來就不容易有高溫，加上新竹市境內只有3個行政區，相對其他縣市至少有十幾個鄉鎮市或行政區來得少，也因此從高溫燈號的設計來說，新竹市不太容易會出現高溫燈號。嘉義市雖然只有2個行政區比新竹市少，但因為偏南又完全沒靠海，自然容易亮起高溫燈號。

中央氣象局過去在網頁以顯示縣市的高溫燈號為主，今年7月起開始提供鄉鎮的高溫資訊，提供戶外活動者更實在的高溫資訊。

中央氣象局今天下午2點23分發布的高溫資訊，本島除了新竹市之外的縣市都亮起高溫燈號。圖／取自中央氣象局網頁
中央氣象局今天下午2點23分發布的高溫資訊，本島除了新竹市之外的縣市都亮起高溫燈號。圖／取自中央氣象局網頁

高溫 新竹 氣象局

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