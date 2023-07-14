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世客博採me too風波歌曲惹議 客語歌王提2控訴退出

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023世界客家博覽會開幕表演，客語歌王劉劭希卻被要求演唱新寶島康樂隊成員黃連煜所創作歌曲，並且禁止演唱他的個人創作。記者翁唯真／攝影
2023世界客家博覽會開幕表演，客語歌王劉劭希卻被要求演唱新寶島康樂隊成員黃連煜所創作歌曲，並且禁止演唱他的個人創作。記者翁唯真／攝影

2023世界客家博覽會將於8月11日展開，不過世客博的開幕音樂會，客語歌王劉劭希卻被要求演唱新寶島康樂隊成員黃連煜所創作歌曲，並且禁止演唱他的個人創作，但因黃涉及me too事件，經過嘗試溝通無果後他決定退出演出活動。

桃園藝文設施管理中心主任陳瑋鴻表示，目前已解除黃的演出邀請及換掉他的創作曲目，新的歌曲橋段及演出人員尚在調整中。桃園市文化局也回應，在曲目調整過程中，牽涉演出歌手眾多，在溝通過程未能同步，也未清楚說明整體節目規畫含意，因此造成劉誤會。

世客博開幕晚會表演有連續3天活動，原第3天邀請新寶到樂隊成員黃連煜與原民、閩南及海外客家歌手的聯合匯演黃所創作歌曲，不過黃卻涉及me too事件，便討論要換掉黃。

劉劭希昨在臉書發布重大聲明說，他要退出世客博開幕表演，主因為要唱的歌曲創作者深陷me too風波中，他拒絕唱性侵性騷嫌疑犯的歌曲，加上表演歌曲都以閩南語為主，客語原住民語為輔的混合歌曲，客家音樂這30年來有許多優秀的純粹客語創作，主辦單位居然瞧不上，要他們演唱30年前的福客歌曲。

劉劭希今受訪指出，世界客家博覽會不以客家人為主，反而變配角，這丟臉丟到全世界，先前已跟製作單位多次討論，挑選的歌曲要慎重考慮，卻沒被重視，也被說不能修正原訂表演。

劉劭希說，客家音樂這30年來出現多少優秀的歌手及曲風，這圈子的改變，主辦單位卻硬要將刻板印象套進這活動，讓過去為客語音樂努力的人心血白費看不出這「博」覽會博在哪裡，既然他已選擇退出，縱使修改也不會再回去演出，只能說博覽會對客家音樂一點都不尊重。

陳瑋鴻指出，因該表演以音樂劇形式演出，主題為傳遞世界客家意涵，事發過後該表演因涉及3位歌手及一整個表演脈絡，因此表演都還在做調整，同時間也詢問並持續邀請劉劭希是否願意加入及有合適歌曲。

文化局表示，世界客家博覽會是全球首次以客家為主題的大型博覽會，歷經長時間的籌畫，每一位參與其中的夥伴都希望展現最多元融合的客家文化，桃園市政府與每一場活動的主辦單位都會全力以赴，打造出讓台灣深感驕傲的世界客家博覽會。

2023世界客家博覽會開幕表演，客語歌王劉劭希卻被要求演唱新寶島康樂隊成員黃連煜所創作歌曲，讓他怒退出表演。記者翁唯真／攝影
2023世界客家博覽會開幕表演，客語歌王劉劭希卻被要求演唱新寶島康樂隊成員黃連煜所創作歌曲，讓他怒退出表演。記者翁唯真／攝影

客語 桃園 文化局

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