台製「獵風者」衛星起運 鄭明典：助全球颱風生成觀測

我國第2顆自製衛星、首顆氣象衛星「獵風者」歷經9年籌畫、研發、自製，今從國家太空中心（TASA）起運送往法屬圭亞那，預計9月搭乘亞利安公司的Vega火箭升空。中央氣象局長鄭明典受訪表示，因海面無法設置測站，過去颱風生成觀測資料不易蒐集，未來「獵風者」對颱風生成資料有很大幫助，預估全球熱帶地區都可受惠。

鄭明典表示，「獵風者」是以全新的衛星結構概念設計，雖然這套理論已經存在好幾十年，國外過去也有類似的原理觀測，但是由台灣首度落實的新嘗試。因海面無法設置測站，過去在風力資料上不容易蒐集，因此颱風生成觀測資料很少；由於風浪會影響海面粗糙度，未來可利用電磁波在海面反射特徵預估海面風力，對颱風生成觀測有很大幫助。

鄭明典指出，「獵風者」能在颱風生成初期就進行觀測，能更早、更精準掌握路線。除了強化颱風生成資料外，也可配合其他觀測資料進行強降雨等預測，且適用範圍不只有台灣，全球熱帶地區都可使用這些公開資料。

他也說，「獵風者」未來每1、20分鐘就可提供一次大量天氣資料，平均每天就會有上萬筆，傳送頻率很密集，會透過位於全球各地的接收站送回中央氣象局台灣資料處理中心，對於氣象觀測有很好的幫助。

獵風者衛星預計9月搭乘亞利安公司的Vega火箭升空，其中搭載台灣自製的全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R），在550到650公里高空執行海面風速觀測任務，提供劇烈天氣（如颱風）初期生成資料，達精準路徑等預測。