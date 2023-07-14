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基北北桃1200定期票 北市估月底可望達42萬張

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
TPASS基北北桃都會通1200定期票7月上路，最新統計已累積賣出37.4萬，台北市交通局預估整體購買量c會持續上升，月底可望達到42萬張。本報系資料照／記者林伯東攝影
TPASS基北北桃都會通1200定期票7月上路，最新統計已累積賣出37.4萬，台北市交通局預估整體購買量c會持續上升，月底可望達到42萬張。本報系資料照／記者林伯東攝影

TPASS基北北桃都會通1200定期票7月上路，北市最新統計已累積賣出37.4萬，甚至超越1280定期票單月最高販售張數。台北市交通局指出，北捷全線站點多，民眾在北捷購票就占8成，由於定期票加上基隆、桃園，預估整體購買量會持續上升，月底可望達到42萬張。

交通局表示，2018年4月推出1280定期票，截至今年6月底累計販售逾1600萬張，2019年10月更達到單月最高銷售34萬張。1200定期票今年6月15日起開放預購，預購期間已賣出超過12萬張，7月1日上線至7月12日累計販售25萬張，總計37萬張已超越1280定期票販售單月最高張數。

交通局運輸管理科長廖苑伶指出，7月第一個上班日7月3日賣出最多、上線日7月1日次之；假日以白天賣出較多，平日則是上下午尖峰時間居多，又以上班時間最高。

廖苑伶進一步說，北捷全線車站超過600台自動售票加值機可購票，民眾購票仍以北捷為大宗，37.4萬張就占80.7%。另外，桃園售票地點是國光客運桃園機場站及中壢站售票機、桃園捷運站及台鐵站，基隆則有國光客運基隆站及台鐵站。

她表示，1280定期票使用地區為雙北，每月平均30萬張，今年1200定期票加上基隆、桃園，2市以各6萬張估算，整體購買量會持續上升，月底可望達到42萬張。

廖苑伶說，目前各運具使用情形，主要仍以雙北為主，其中台北捷運及環狀線48.3%最高；跨境運具的台鐵及國道客運各約6%、桃園機場捷運2.7%。

桃園機場 北捷 基隆

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