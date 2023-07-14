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缺很大！南台灣血庫存量亮紅燈 高雄中心：B型血最缺
受到天候不穩及夏季酷熱影響，民眾出門意願降低，捐血人數比起往常減少近2成，加上暑期無法辦理校園捐血活動，學生又是2成捐血主力族群，各地捐血中心募集不易，尤以南部地區血庫缺量最為嚴重。
「血架上B型目前是空的。」高雄捐血中心企劃課長楊贛屏表示，血庫上午提供給各大醫院後，A、O、AB型血袋都僅剩一籃，而B型血最缺，一袋不剩。楊贛屏說，目前雖然醫院端的用量還能銜接供應，就怕天氣不穩，打消民眾出門捐血的意願。
由於，南部高雄捐血中心目前血液庫存量僅存3天，主要供應嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、台東等地醫院用血，但每天都需2100袋醫療用血，讓捐血中心不禁擔憂，若血液庫存量無法盡快提升，將對醫院所需之醫療用血造成衝擊。
楊贛屏表示，上周雖向新竹中心調來400袋血，但目前新竹中心庫存量恐怕無法支援外地需求，因此，這些天捐血中心都想方設法加辦捐血活動，並派出捐血車到人潮密集處向民眾號召，只要身體健康，一周內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，都可以前往捐血中心挽袖捐血，以緩解近期缺血的危機。
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