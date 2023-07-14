泰利颱風將生成最新路徑曝 低壓環流明起5天影響台灣

中央氣象局今天凌晨2時發布編號第5號熱帶性低氣壓形成，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，熱帶性低氣壓目前位於恆春南南東方約660公里處，以時速24公里往西北移動，有機會發展為今年第4號颱風泰利（Talim）。

他說，預估後續將通過菲律賓呂宋島後，繼續趨向華南沿岸至海南島方向移動，對台灣天氣無直接威脅影響。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，熱帶性低氣壓迫不及待的生成了，通過呂宋島之後有機會增強為今年第4號颱風泰利。後續仍將如先前預期趨向華南沿岸地區，對台灣沒有直接威脅。

但是，吳聖宇表示，寬廣的低壓環流將從明天開始一直到下周三之前影響台灣的天氣，東半部及恆春半島有迎風面降雨，西半部有較旺盛的午後雷雨，北部沿海、南部及恆春半島沿海、東半部沿海風浪將增大。要注意天氣的轉變，後續低壓帶內的變化也要持續留意。