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泰利颱風最快今晚生成 吳德榮：周日另1擾動恐影響台灣

泰利颱風將生成最新路徑曝 低壓環流明起5天影響台灣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
在菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，以每小時24公里速度，向西北進行，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
在菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，以每小時24公里速度，向西北進行，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站

中央氣象局今天凌晨2時發布編號第5號熱帶性低氣壓形成，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，熱帶性低氣壓目前位於恆春南南東方約660公里處，以時速24公里往西北移動，有機會發展為今年第4號颱風泰利（Talim）。

他說，預估後續將通過菲律賓呂宋島後，繼續趨向華南沿岸至海南島方向移動，對台灣天氣無直接威脅影響。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，熱帶性低氣壓迫不及待的生成了，通過呂宋島之後有機會增強為今年第4號颱風泰利。後續仍將如先前預期趨向華南沿岸地區，對台灣沒有直接威脅。

但是，吳聖宇表示，寬廣的低壓環流將從明天開始一直到下周三之前影響台灣的天氣，東半部及恆春半島有迎風面降雨，西半部有較旺盛的午後雷雨，北部沿海、南部及恆春半島沿海、東半部沿海風浪將增大。要注意天氣的轉變，後續低壓帶內的變化也要持續留意。

恆春 彭啟明

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