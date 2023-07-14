泰利颱風將生成最新路徑曝 低壓環流明起5天影響台灣
中央氣象局今天凌晨2時發布編號第5號熱帶性低氣壓形成，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，熱帶性低氣壓目前位於恆春南南東方約660公里處，以時速24公里往西北移動，有機會發展為今年第4號颱風泰利（Talim）。
他說，預估後續將通過菲律賓呂宋島後，繼續趨向華南沿岸至海南島方向移動，對台灣天氣無直接威脅影響。
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，熱帶性低氣壓迫不及待的生成了，通過呂宋島之後有機會增強為今年第4號颱風泰利。後續仍將如先前預期趨向華南沿岸地區，對台灣沒有直接威脅。
但是，吳聖宇表示，寬廣的低壓環流將從明天開始一直到下周三之前影響台灣的天氣，東半部及恆春半島有迎風面降雨，西半部有較旺盛的午後雷雨，北部沿海、南部及恆春半島沿海、東半部沿海風浪將增大。要注意天氣的轉變，後續低壓帶內的變化也要持續留意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言