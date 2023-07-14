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冷氣「一直吹vs.定時開關」哪個省電？ 大金空調實測有答案了

聯合新聞網／ 綜合報導
大金空調曾實驗測試冷氣怎麼開才省電。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
大金空調曾實驗測試冷氣怎麼開才省電。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

夏日天氣本來就熱，而今年的夏季，全球溫度更是再創新高。炎熱的天氣，讓許多人不管是上班還是在家，不開冷氣實在受不了。坊間過去曾有說法，指出冷氣可以定時開關交替更省電，但也有說法持反論，認為一直開著才省電。其實日本家電大廠「大金」，就曾針對了兩造說法進行實驗，並得出哪一種才是真正省電的作法。

根據日本媒體「grape」報導，製造及販售冷氣空調的大金工業株式會社，過去曾進行兩次「冷氣開著是否比較省電」的實驗。首先他們以一天為單位測試，一台冷氣24小時都開著，另一台則是在中午11至12點，以及夜間6至8點時會關閉。結果發現一直開著吹的冷氣，一天消耗的電力為5.7kWh（千瓦小時）。而有開關冷氣的，則只有4.4 kWh而已。

第二次實驗，大金選在外頭氣溫36.3度的狀況下，一台冷氣一直放著吹，另一台則每30分鐘開關一次電源，雙方的耗電程度會是如何。這次實驗結果發現，一直開著的冷氣耗電量較少。原因是外頭天氣太熱時，一直重新開冷氣，就會在啟動時消耗大量電力。

因此，大金得出結論，表示如果外出時，如果時間在30分鐘以下，那麼冷氣繼續開著就比較省電。如果是長時間不在，則關閉冷氣比較好。並非單純哪一種作法，一定會比較省電。

日本 省電 冷氣

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