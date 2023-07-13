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台鐵公司化明年掛牌 15日舉辦鐵道博覽會設攤招兵買馬
台鐵局明年1月掛牌改制台鐵公司。台鐵表示，未來人員進用採自辦從業人員甄試，視公司業務需要及工作性質，增加人力進用頻率，招募適性人才，今年下半年預計辦理台鐵公司從業人員甄試，7月15日赴高科大舉辦鐵道博覽會設攤，有意加入鐵路營運行列各界人士可前往交流。
台鐵局指出，現行人力進用以考選部每年舉辦一次的鐵路特考為主，未來轉型為台鐵公司後，徵才職缺含括運務、土木工程、建築工程、機械、電機、不動產經營、都市計畫、文化資產、資訊及餐務等甄選類科，並視業務需要隨時自辦甄試，進用人力更能發揮所長。
台鐵局表示，今年下半年預計辦理台鐵公司從業人員甄試，於7月15日赴高科大舉辦2023鐵道博覽會設攤，加強與學生及業界交流互動，有意加入鐵路營運行列的各界人士，可到高雄科技大學2023台灣鐵道產業技術暨人才媒合博覽會交流。
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