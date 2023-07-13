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因疫情暌違3年再舉辦 2023貢寮海祭8月4日起連嗨3天

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
貢寮海祭因疫情停辦3年，新北市觀旅局今天公布「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」活動資訊。記者江婉儀／攝影
貢寮海祭因疫情停辦3年，新北市觀旅局今天公布「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」活動資訊。記者江婉儀／攝影

貢寮海祭因疫情停辦3年，新北市觀旅局今天公布「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」活動資訊，包含卡司名單及入圍「海洋獨立音樂大賞」會前賽的30強名單，會前賽將於7月21日至23日舉辦，再遴選最終10強，8月5日在貢寮海水浴場舉辦決賽，更有超過30組國內外獨立創作樂團輪番演出。

海洋獨立音樂大賞共計156組個人、團體報名，由評審團代表朱劍輝、吳蒙惠、阿強、林揮斌、陳如山等知名音樂老師初選出30強，將於7月21日至23日在淡水漁人舞台舉辦會前賽，並於8月5日在貢寮福隆海水浴場舉辦最終10強決賽。

觀旅局表示，8月4日至6日海祭三天活動，也將邀請眾多知名樂團與歌手同樂搖滾，包含拍謝少年、甜約翰、美秀集團、老破麻O.S.D、KASIRAW鹹豬肉、麋先生、四分衛、陳建年、董事長樂團以及來自韓國的DickPunks及泰國團體Getsunova等，本次也以跨樂團合作為亮點，八十八顆芭樂籽將與隨性Random合作，第三十四屆金曲獎雙得主葛西瓦及Matzka也將共同演出，在現場帶給大家耳目一新的音樂感受。

觀旅局指出，今年海祭更與「有趣市集」合作，於活動期間推出專屬貢寮的特色料理，包含九孔鮑、石花凍及海菜等，讓樂迷在享受音樂祭搖滾熱情的同時也能享受在地美食，滿足民眾視覺、聽覺以及味覺上的體驗。

新北市副市長陳純敬表示，貢寮國際海洋音樂祭即將邁入第20屆，是台灣經典的音樂盛事之一，歷年來孕育出許多知名歌手及樂團，記者會也邀請到第一屆海洋獨立音樂大賞獲獎樂團「八十八顆芭樂籽」作為演出嘉賓，希望能傳遞原創音樂精神，期盼藉由音樂祭的舉辦，提供音樂團體一個展現自我的舞台，延續台灣原創音樂發展。

八十八顆芭樂籽於「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」記者會現場演唱。記者江婉儀／攝影
八十八顆芭樂籽於「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」記者會現場演唱。記者江婉儀／攝影
貢寮海祭因疫情停辦3年，新北市觀旅局今天公布「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」活動資訊。記者江婉儀／攝影
貢寮海祭因疫情停辦3年，新北市觀旅局今天公布「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」活動資訊。記者江婉儀／攝影

樂團 貢寮

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