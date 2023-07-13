7旬男腹痛數日喊疼 內視鏡檢查才驚見他生吞整個藥包

桃園70歲李姓男子患有慢性病、長期服藥，日前他喉嚨、腹部突疼痛不已，因感覺症狀惡化，多天後才就醫。到院後醫生使用內視鏡檢查，竟發現李男胃中竟有一個包裝完整的藥品，男子這才回想起自己疑似在吃藥時不小心將包裝一起吞下肚，所幸未造成大範圍的食道刮傷，最後也透過內視鏡手術夾出。醫生提醒，若誤吞異物不用緊張，更千萬不要使用民間偏方，以免二次傷害。

怡仁醫院胃腸肝膽內科醫師王永吉表示，人吞下異物時，會經過咽喉食道再到幽門、小腸和大腸的連接位，最後到達肛門，萬一過程中刺穿腸道，除會引發劇烈疼痛，嚴重可能感染或潰瘍；有的病人在誤吞時，喉嚨有異物感，會想把異物撈出來或是嘔出來，但很有可能異物其實早已經通過咽喉食道到達胃部，異物感只是異物通過喉嚨的受傷或紅腫。

王永吉說，若異物卡在會厭處，耳鼻喉科能夠於咽喉夾取移除的時間約在吞嚥2小時內；有時診所沒有足夠的器械可供檢查，醫院則會利用X光診斷到準確位置夾出，若吞嚥時間約2至6小時進到食道、胃後，則須經由胃腸肝膽內科的內視鏡取出；萬一物品已進到十二指腸以後或較大較尖銳，則再可能麻醉後用硬式食道鏡，甚至需要外科手術劃刀取出。

王永吉提醒，誤吞異物不要緊張，也不要使用民間偏方，例如喝醋、吞白飯、催吐、或用湯匙等器具撈取，反而可能造成二次傷害，建議有類似情形還是直接就醫尋求專業協助，否則恐造成咽喉食道刮傷、出血、阻塞，甚至感染產生敗血症等併發症，危及生命。