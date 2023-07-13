15至30歲年輕人免費諮商 衛福部：先試辦盼長期實施

年輕族群自殺率逐年上升，其中又以學生及職場新鮮人為主，衛福部將推出「15至30歲年輕族群心理健康支持方案」，預計提供年輕族群諮商補助，每人可補助3次。衛福部心理健康司長陳亮妤說，預計將在8月上路，詳細細節仍在最後確認，會先試辦一年，後續再看成果評估，希望可以有長期規畫。

自殺原因涉及多重因素，疾病、家庭、教育、社會福利、就業及經濟等因素及其交叉影響，都可能造成其自殺率的上升。為促進年輕族群心理健康、協助其調適心理壓力與負面情緒，衛福部規畫提供心理支持服務，預計針對年輕族群補助心理諮商費用、降低諮商負擔。

諮商自費一次約2000元起跳，費用並不便宜。陳亮妤表示，全球的年輕族群不管是青少年還是年輕成人，在疫後心理健康憂慮、焦慮等議題都有惡化現化，因此是目前的當務之急。衛福部將推出15至30歲年輕族群的諮商補助方案，每人可以有3次補助免費諮商的機會，希望在諮商過程中可以讓高風險族群得到妥善幫助，並且也能幫忙轉介到醫療系統。

陳亮妤說，該方案牽涉範圍廣，目前22縣市已經著手跟當地診所簽約，後續還有醫療系統轉接、資料上傳等問題，還有一些細節待確認，詳細方案預計在7月底正式宣佈。此次試辦預計先實施一年，後續看示範效果再決定，希望可以有長期規畫。

此外，陳亮妤說，目前衛福部針對對於不同族群的心理健康問題也有其他計畫正在著手進行，如針對孕婦、年長者等。她舉例，目前已經在跟婦產科醫學會、婦產科身心學會討論中；也有針對年紀較長的族群規畫預計在明年推出，因為年長族群要敞開心胸去諮商難度比較高，不是提供補助就可以有效果，無法用年輕人的補助方案一樣一體適用。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線