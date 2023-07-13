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壯男膝潰爛拖1個月好不了 感染科醫師揪出這個致病菌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總感染科團隊發表陰溝腸桿菌在全世界抗藥基因分布論文，獲「國際抗菌劑雜誌」刊登。記者趙容萱／攝影
台中榮總感染科團隊發表陰溝腸桿菌在全世界抗藥基因分布論文，獲「國際抗菌劑雜誌」刊登。記者趙容萱／攝影

台中一名40歲壯男因左膝蓋傷口潰爛，經治療一個月仍無法改善，向台中榮總求診，查出是陰溝腸桿菌株，經台中榮總感染科團隊系統性文獻回顧，統合陰溝腸桿菌常見抗藥性菌種在全世界抗藥基因分布，其論文獲國際期刊「國際抗菌劑雜誌」發表。

台中榮總感染科醫師葉庭光說，抗生素大量的使用，多重抗藥性細菌在全世界各地逐漸增加，成為臨床醫師與病患夢魘。多重抗藥性陰溝腸桿菌易造成肺炎、腹內感染、泌尿道感染、傷口感染等，若進展至血流感染，可能出現持續高燒、畏寒，甚至意識不清或休克。

據統計，醫療院所內常見腸桿菌，除克雷伯氏菌、大腸桿菌外，陰溝腸桿菌為第三大抗藥性腸內菌菌種。

葉庭光說，一名40歲男子有糖尿病、高血壓等慢性病，因左膝蓋傷口潰爛，在附近診所就診、用藥，但治療一個月仍未好轉，且出現腫塊，經向台中榮總求診後，經組織切片發現為惡性淋巴瘤，其傷口潰爛部分以及骨切片的細菌培養，都發現多重抗藥性的致病菌。

經實驗室鑑定發現，該菌株屬陰溝腸桿菌下的Enterobacter hormaechei，並攜帶特殊的β-內醯胺酶抗藥基因，治療上棘手，往往需要後線抗生素如碳青黴烯、黏菌素或合併多種抗生素治療。

台中榮總感染科團隊經系統性文獻回顧發現，統合陰溝腸桿菌常見抗藥性菌種Enterobacter hormaechei在世界各地有不同種類的β-內醯胺酶抗藥基因，台灣也有類似的抗藥基因分布。

台中榮總內科部主任吳明儒說，感染科團隊系統性回顧論文在去年10月發表在高分國際期刊「國際抗菌劑雜誌」（International Journal of Antimicrobial Agents」，影響分數(Impact Factor) 15.44分。未來在面對陰溝腸桿菌的感染，臨床人員需要更加警覺，因為致病的菌株可能是高度抗藥、更加棘手的敵人。

台中榮總感染科團隊發表陰溝腸桿菌在全世界抗藥基因分布論文，獲「國際抗菌劑雜誌」刊登。記者趙容萱／攝影
台中榮總感染科團隊發表陰溝腸桿菌在全世界抗藥基因分布論文，獲「國際抗菌劑雜誌」刊登。記者趙容萱／攝影

台中榮總 基因 抗生素

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