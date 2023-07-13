壯男膝潰爛拖1個月好不了 感染科醫師揪出這個致病菌

台中一名40歲壯男因左膝蓋傷口潰爛，經治療一個月仍無法改善，向台中榮總求診，查出是陰溝腸桿菌株，經台中榮總感染科團隊系統性文獻回顧，統合陰溝腸桿菌常見抗藥性菌種在全世界抗藥基因分布，其論文獲國際期刊「國際抗菌劑雜誌」發表。

台中榮總感染科醫師葉庭光說，抗生素大量的使用，多重抗藥性細菌在全世界各地逐漸增加，成為臨床醫師與病患夢魘。多重抗藥性陰溝腸桿菌易造成肺炎、腹內感染、泌尿道感染、傷口感染等，若進展至血流感染，可能出現持續高燒、畏寒，甚至意識不清或休克。

據統計，醫療院所內常見腸桿菌，除克雷伯氏菌、大腸桿菌外，陰溝腸桿菌為第三大抗藥性腸內菌菌種。

葉庭光說，一名40歲男子有糖尿病、高血壓等慢性病，因左膝蓋傷口潰爛，在附近診所就診、用藥，但治療一個月仍未好轉，且出現腫塊，經向台中榮總求診後，經組織切片發現為惡性淋巴瘤，其傷口潰爛部分以及骨切片的細菌培養，都發現多重抗藥性的致病菌。

經實驗室鑑定發現，該菌株屬陰溝腸桿菌下的Enterobacter hormaechei，並攜帶特殊的β-內醯胺酶抗藥基因，治療上棘手，往往需要後線抗生素如碳青黴烯、黏菌素或合併多種抗生素治療。

台中榮總感染科團隊經系統性文獻回顧發現，統合陰溝腸桿菌常見抗藥性菌種Enterobacter hormaechei在世界各地有不同種類的β-內醯胺酶抗藥基因，台灣也有類似的抗藥基因分布。