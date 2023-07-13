染疫民眾自主健康管理擬縮短為5天 疾管署：已有共識

ACIP召集人李秉穎今日稍早在節目專訪提到疾管署將修改「自主健康管理」天數從10天縮短為5天。疾管署副署長發言人曾淑慧表示，未來快篩陽民眾將進行自主健康管理5天或是到快篩陰為止。

3月20日起輕症免通報、免隔離，快篩陽性（且非中重症）者，疾管署建議進行「0+n自主健康管理」到快篩陰性或是距離發病日／採檢陽性日達10天。

曾淑慧表示，若是非新冠併發症的快篩陽民眾，接下來預計調整成自主健康管理5天或是自行呼吸道檢體快篩檢測陰性，目前在專家會議已經有共識，但還需要再討論溝通，確定後會正式公布。

自主健康管理期間屬於指引建議，並沒有相關罰則。疾管署建議有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩。

新冠疫情本周脫離高原期，上一周每日平均新增190例本土確定病例，較前7日每日平均下降8.2%。疫情高峰已過、呈下降趨勢，仍須持續關注後續疫情變化，但併發症（中重症）以65歲以上長者占77%最高，需多提高警覺。