COVID-19第4波疫情趨緩 自主健康管理擬縮短為5天

疾管署研判台灣第4波COVID-19疫情已脫離高原期。台大醫師李秉穎今天說，疾管署近期將公布自主健康管理10天改為5天，鼓勵機構給予員工病假且不扣薪的建議可能也會取消。

台灣在3月實施0+n輕症免隔離通報新制，並自5月起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫降階，但目前仍建議輕症確診者自主健康管理至快篩檢測結果為陰性，或距離發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）已達10天，即可解除。

衛生福利部疾病管制署副署長及發言人曾淑慧告訴中央社記者，已召開專家會議討論將自主健康管理從10天改為5天，目前有一定共識，仍要與其他部會溝通，確定後就會公布。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，疾管署將下修自主健康管理規定，從10天改為5天。

近期台灣正在第4波流行中，疾管署11日表示，研判第4波疫情已脫離高原期。李秉穎說，因出現變異株XBB，即使打了疫苗，仍會重複感染，但重症率沒有升高，沒有看到大規模疫情，雖然感染人數增加，趨勢開始慢慢下降。

不過，李秉穎認為，COVID-19逆襲的機會不大，事實上所有病毒都可能逆襲，因為都會突變，只是當時沒有預測到COVID-19變異速度這麼快，要再大突變機會小，反而應注意動物病毒突變成人類病毒，已變成人類病毒通常就只會小突變，造成的重症及死亡不會那麼嚴重。

李秉穎表示，今年初建議國人今年每人至少接種1劑次世代疫苗，國際上已建議不要再施打原始株的疫苗，全球大部分的疫苗廠都在研發XBB次世代疫苗，在沒有新的疫苗之前，暫時不會再建議施打疫苗的族群。

「戴口罩還是一個可行的保護措施。」李秉穎強調，除COVID-19外，尤其出國可能遭遇的威脅還有其他如流感等，萬一出國得到流感，「假期就泡湯了」。

他進一步提到，若感染COVID-19，就算輕症仍可能需要請病假，還是會影響生活，現在規定是如果快篩陽，建議自主健康管理10天，近期可能縮短為5天，以前鼓勵機構給員工病假且不扣薪，未來可能也會取消。