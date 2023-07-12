違規抽電子煙38人遭開罰 8成未滿20歲

菸害防制法今年3月22日修法上路，電子煙及未經審核通過的加熱菸皆屬違法。衛福部國健署統計指出，3月22日至6月30日疑似使用電子煙及加熱菸案件共84件，其中38件開立裁處，其餘尚在行政調查中。國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，經調查38件都是電子煙，其中8成違規者未滿20歲，其餘2成為滿20歲。

劉家秀指出，違規使用菸品的38件因都在校園及周遭查核，違規者大多為學生族群，其較多使用電子煙，根據我國規定，目前全面禁止使用電子煙，若違法使用，可處2000至1萬元罰款，縣市政府有裁量空間，考量新法甫上路，會審酌案件情況裁罰適當金額，目前大多開罰2000元為主。

劉家秀表示，根據世界衛生組織（WHO）指引，所有菸草產品皆有害，包括加熱菸，長期使用或暴露於加熱菸排放物質中，對人體健康影響仍未知。且加熱菸及紙菸都會排放相似有毒化學物質，有證據顯示，加熱菸還會產生紙菸沒有的化學物質，兩者對健康都有害。

劉家秀說，業者為拓展市場占有率及客群，行銷手法常以不正確資訊，例如加熱菸相較於紙菸健康風險較低等說詞，誤導消費者，她呼籲，所有菸草產品皆有害，民眾千萬別上當，為了自己及身旁的親朋好友的健康，菸品三不政策：不推薦、不嘗試、不購買。

加熱菸也是菸，從紙菸改成使用加熱菸，並不算戒菸。劉家秀建議，戒菸過程可能會遭遇難關，需要有足夠的支持與資源，與其找尋偏方，嘗試用加熱菸做為戒菸工具，非但無法戒菸，還可能造成健康風險的增加。建議善用政府提供專業多元戒菸服務，包括全國約3500家戒菸服務醫事機構、免費戒菸諮詢專線0800636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），由專業醫事人員提供便利性、隱密性的諮詢服務，設計個人專屬戒菸計畫，朝戒菸成功之路邁進。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康