「阿啾星人」是你嗎？抗過敏的10大難處 看了絕對超有共鳴

那些過敏兒的辛酸血淚

身為過敏兒，你是否每天稍微碰到一點灰塵就全身不對勁呢？過敏牙起來，不只平時在生活中有許多困擾，每到換季時節更是痛不欲生，嚴重的人還會影響到日常作息，恨不得跟別人換一副沒有過敏問題的新身體。

過敏讓人感到痛苦，然而要想擺脫這個地獄也並非那麼容易，在抗過敏的路上總會遇到許多麻煩和困難，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了「抗過敏的10大難處」，同為過敏兒的你是否心有戚戚焉呢？一起來看看吧！

image source: 《DailyVeiw網路溫度計》

NO. 1 長期抗戰不容易堅持

抗過敏可以說是一場沒有盡頭的長期抗戰，過程中除了要面對生活上的諸多限制與不便，還需要做好無法根治的心理準備，長時間下來很容易就會感到疲乏，讓人萌生放棄的念頭，「過敏真的讓人好厭世」、「真的很煎熬」、「已放棄」、「真的心累」。



為了讓自己更容易堅持抗敏，許多人會尋求更簡單、更沒有負擔的抗敏方式，像是透過益生菌調整體質，或是有些人會選擇天天補充LP33機能優酪乳來提升保護力。獲得國家健康食品認證的LP33機能優酪乳，經95%過敏兒家長推薦「有感抗敏」*，能從內在根本調整體質，是不少網友在嘗試的方式之一，「還蠻有用的」、「長期喝是真的頗有效」。

*媽咪拜MamiBuy百位媽咪於2021年5月間，經過兩週進行評分得出。

延伸閱讀：POLO衫都老人在穿的？碎花、豹紋也中槍 10大老氣穿搭全民拉警報

NO. 2 飲食不自由

過敏兒們在飲食方面也有諸多限制，不能隨心所欲地吃自己想吃的東西，有時候為了抗敏只能忍痛放棄喜歡的美食，又或是出門在外還是需要留意飲食，不能為了圖方便就隨便亂吃，也不像一般人可以想吃什麼就吃什麼，「蛋類海產類吃了都容易過敏」、「我不能吃小麥，另外奶類和蛋白也不能吃，蛋糕感覺好遙遠」、「我也不能吃我愛吃的披薩，跟家人去義式料理只能忍耐。

想要抗過敏，就需要特別注意飲食，雖然有諸多不便，但當中也有較簡單的調節方式，像是在各大超商都有販售的LP33機能優酪乳，不管在哪裡幾乎都能買到，含有針對抗過敏的專利LP菌，天天喝能夠調整過敏體質，輕鬆又方便。

延伸閱讀：錢錢無形中被這些電器吃掉！網友熱議10大「吃電怪獸」沒使用也耗電

NO. 3 居家環境要一直清潔

身為過敏兒，居家環境是非常重要的一環，過敏原可能就潛藏在生活中的任何一個角落，因此有過敏體質的人一定要特別留意居住環境的清潔和整理，才不會引發過敏。和一般人比起來，過敏兒在環境上需要花費更多心力維護。



除了棉被、枕頭、床單等用品需要勤加清洗更換外，掃地拖地等打掃頻率也需要比一般人更加頻繁，還會購入空氣清淨機、除塵蟎機等設備。在抗敏的路上為了維持一個不易造成過敏的環境，往往要花費諸多心力，「每天吸吸塵器」、「每週需要吸2-3次床」。

延伸閱讀：「就算大雨讓整座城市顛倒，公司還是算你遲到！」10大下雨天最討厭的事 你都中了嗎？

NO. 4 抗過敏習慣不好養成

想要調整過敏體質，最重要的一定是要調整自己的生活方式，不過許多細微的日常習慣不容易養成，常常會忘記執行，「三天打魚兩天曬網」之下，斷斷續續的抗敏習慣自然也會讓效果大打折扣。



大家常做的戴口罩、穿外套保暖，多運動或避免熬夜等等都能調整過敏情況，但有時候可能不小心忽略，或是現實中有諸多因素不允許執行，因此要維持抗敏習慣真的不是一件容易的事！

延伸閱讀：你的衣櫃裡也有UNIQLO、ONE BOY、MAJOR MADE嗎？十大防曬外套品牌出爐

NO. 5 不易找到過敏原

雖然在生活中對抗各種過敏原讓人感到精疲力盡，不過更慘的情況，莫過於連過敏原都找不到了。想像一下整天被過敏影響精神、睡眠甚至是上班的表現，想調整體質卻又不知道該如何下手，毫無頭緒的狀況讓人不知所措。



就算花大錢去做過敏原檢測，也不一定就能夠準確找到讓自己過敏的原因，在不清楚過敏原的情況下，想要抗敏就更加困難，此外，過敏原也可能有很多種，就算找出其中一種原因，也可能仍舊受到其他過敏原影響，讓許多人不堪其擾，「過敏原有成千上萬種」、「完全不知道為什麼過敏」。

延伸閱讀：催繳帳單落滿地！網友熱議10大「債務」 第一名債可能被綁一輩子？

NO. 6 日用品挑選很麻煩

為了避免過敏，過敏兒們在日常用品的挑選上也要煞費苦心，諸如清潔劑、洗衣精、枕頭、棉被、床墊等等，只要在成分和材質上沒有稍加留意，很可能就讓過敏原悄悄入侵到日常生活中，引發各種痛苦的症狀。



不像一般人一樣可以「隨便買買就好」，過敏兒們在日用品的挑選上需要多花心思，有時候適合自己體質的產品還不好買到，這也是讓不少人在抗敏的路上感到心累的事情之一，「過敏兒的清潔用品真的要特別挑」、「洗衣精有香味的直接先不考慮」、「過敏兒真的買東西都要很小心」。

延伸閱讀：「果然匯、養心茶樓、小小樹食」超有名！台北蔬食、素食餐廳Top 10

NO. 7 衣物材質限制多

許多過敏兒也容易因為衣物材質產生過敏反應，在買衣服的時候如果沒有審慎挑選質料，穿上身之後往往會覺得渾身不舒服、不對勁。為了避免這些不適的狀況，過敏兒在衣物方面比起一般人就會有更多的限制。



為了不引起過敏，在挑選衣服時就需要嚴格把關材質，就算遇到喜歡的好看款式，質料不合適的話也只能忍痛放棄，有時候也不能選擇太貼身的版型，讓不少過敏人超級困擾，「挑純棉、有機棉、麻、冰絲最不會引發過敏」、「買衣服都要特別看標籤成分表」。

延伸閱讀：你的衣櫃裡也有UNIQLO、ONE BOY、MAJOR MADE嗎？十大防曬外套品牌出爐

NO. 8 擔心抗敏方法有副作用

一旦開始過敏，不只會影響身體，還會嚴重干擾到日常生活。為了降低過敏對於生活作息帶來的影響，過敏兒們總會尋找各種方法對抗過敏，不過不同的方法也可能帶來一些副作用，和過敏一樣，這些副作用也同樣會讓人感到困擾。

網路上也常常可以看到許多深受副作用困擾的過敏兒分享自己的經驗，像是身體狀態、影響作息等等，在各式各樣的副作用影響之下，日子和過敏比起來其實並沒有比較輕鬆，「常常很擔心副作用」、「有些副作用真的很強」。

延伸閱讀：把錢變成喜歡的樣子！年輕人最常花錢的10大事物 第1名絕對是日常耍廢必備

NO. 9 效果不彰無法根治

「無法根治」絕對是讓許多過敏兒超痛苦的事情之一，抗過敏的路上已經充滿各種艱辛與不便，「看不到盡頭」這件事更令人崩潰，尤其是嘗試過各式各樣的治療方法、投入大量金錢與心力後，效果卻不如預期，真的會讓人心灰意冷想放棄。

比起運動、健身這類在過程中可以慢慢看到成果的事情，抗過敏更像是在迷霧中前行，看不到終點也不確定自己的方向是不是正確的，不管做什麼新的嘗試都不能保證效果，讓不少過敏兒身心俱疲，「只能治標不能治本」、「找不到治本的方法」。

延伸閱讀：久坐便秘、失眠憂鬱！上班族看不見的10大健康問題 一招啟動身體「代謝密碼」

NO. 10 生活花費高

除了治療過敏的藥物、看診等費用外，過敏體質的人在日常用品和食物上也需要經過特別挑選，為了避免過敏情況加重需要「吃好用好」，因此和一般人比起來，過敏兒的生活開銷一定會高出許多。



網路上就有許多過敏苦主表示「因為過敏還花錢請人來除蟎過」、「很常花大錢買高級保養品用了才發現會過敏，不能用超浪費錢」。其實除了花大錢整頓環境或是購買昂貴日用品，也可以採用簡單的飲食調整方式，像是LP33機能優酪乳，不只營養還能調整過敏體質，可以搭配平常飲食一起飲用，比起一般飲料是抗敏更好的選擇。

延伸閱讀：不敢相信！網友熱議TOP 10香客大樓 附早餐、能泡湯CP值爆表

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月13日至2023年06月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『抗過敏難處』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統