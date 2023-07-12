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潛水伕病患者新福音 三總澎湖分院高壓氧多人艙啟用

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
三軍總醫院澎湖分院設置的全新德國HULX高壓氧多人艙。圖／澎湖縣政府提供
三軍總醫院澎湖分院設置的全新德國HULX高壓氧多人艙。圖／澎湖縣政府提供

國防部軍醫局為照顧澎湖離島軍民，編列超過2200餘萬的經費，協助三總澎湖分院添購全新「高壓氧多人艙」，今天上午10點舉辦啟用儀式。澎湖縣陳光復說，澎湖以海島立縣，潛水伕病的治療不僅非常的急迫，更與民眾息息相關，感謝國防部為澎湖軍民採購全新的「高壓氧多人艙」，將能照護民眾減少往返本島的就醫不便。

此次三軍總醫院澎湖分院設置的全新德國HULX高壓氧多人艙，可有效治療潛水伕病，另外對於空氣栓塞、肢體壓傷併創傷性出血、氣體中毒、混合性傷口感染、燒燙傷、慢性骨髓炎、放射性組織壞，提供廣泛領域的治療運用，為澎湖地區醫療帶來更優化的診療。

陳光復表示，澎湖四面環海，許多鄉親、漁民從事潛水捕撈工作，加上旅遊盛行，從事休閒潛水人口逐年增加，三總澎湖分院採購新型多人高壓氧艙，提供鄉親高壓氧治療及中風後復健等輔助性治療。

陳光復說，三總澎湖分院新型多人高壓氧艙，減少鄉親遠赴臺灣就醫舟車勞頓辛苦，上個月行政院長陳建仁蒞澎，他積極爭取設置「放射腫瘤中心」，獲得陳建仁初步的支持，澎湖逐步落實醫療在地化。

軍醫局副局長高中錚表示，國防部軍醫局為支持澎湖醫療在地化，持續投注醫療儀器資源及人力，提供鄉親能獲得更優質的醫療服務。

三軍總醫院澎湖分院院長胡曉峯表示，三總澎湖分院87年成立「潛水醫學科」，配合地區特性，提供「減壓症(潛水夫病)」的治療照護，今年導入「多人高壓氣氧艙」設備，不斷提升整體醫療水準，便利民眾就近醫療。

三總澎湖分院是澎湖地區，也是離島唯一開設潛醫科及具備高壓艙設備的地區教學醫院，111年「高壓氧」治療，共計提供513人次服務量，及時挽救「潛水減壓症」鄉親達數十人。

三總澎湖分院添購全新「高壓氧多人艙」，今天上午10點舉辦啟用儀式。圖／澎湖縣政府提供
三總澎湖分院添購全新「高壓氧多人艙」，今天上午10點舉辦啟用儀式。圖／澎湖縣政府提供
三總澎湖分院添購全新「高壓氧多人艙」，今天上午10點舉辦啟用儀式。圖／澎湖縣政府提供
三總澎湖分院添購全新「高壓氧多人艙」，今天上午10點舉辦啟用儀式。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣 國防部 陳光復

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