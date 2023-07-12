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氣象局長鄭明典屆齡16日退休 網曝巧合：任內3年多沒颱風登陸台灣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
鄭明典日前在臉書貼出中華郵政送他的退休紀念個人化郵票，郵票幽默寫上「強風特報，放假囉，7月16日起周休7日」。圖／取自鄭明典臉書專頁
鄭明典日前在臉書貼出中華郵政送他的退休紀念個人化郵票，郵票幽默寫上「強風特報，放假囉，7月16日起周休7日」。圖／取自鄭明典臉書專頁

中央氣象局鄭明典臉書專頁經營有成，有19萬餘人追蹤，粉絲量堪稱網紅規格的他，日前受訪表示不喜歡被稱「網紅」。16日就要退休，還有網友發現一巧合，鄭明典擔任氣象局長期間，沒颱風登陸台灣，至今已1418天。

鄭明典2020年5月6日接任代理局長，6月29日真除升任局長。網友發現，這3年多來，氣象局一共發布14次颱風警報，其中5次陸警，全都與台灣擦身而過，上次登陸台灣的颱風為2019年8月24日在屏東滿州登陸的白鹿颱風

鄭明典1991年11月進氣象局服務，曾任簡任技正、資訊中心、副主任、科技中心主任等。16日就要退休，他日前還在臉書貼出中華郵政送他的退休紀念個人化郵票，郵票幽默寫上「強風特報，放假囉，7月16日起周休7日」。

【中央社／台北12日電】

氣象局長鄭明典將於16日屆齡退休，由於他時常在臉書分享天氣資訊而獲民眾喜愛，也有許多網友留言祝賀他「榮退」；更有網友發現，鄭明典擔任局長期間，都沒有颱風中心登陸。

中央氣象局長鄭明典將於16日屆齡退休，時常在臉書撰寫天氣資訊的他，近日也陸續分享退休前所收到的各界賀禮。

例如，鄭明典10日在臉書貼出中華郵政送他的退休紀念個人化郵票，郵票上並附文字「強風特報，放假囉，7月16日起週休7日」，讓他特別喜歡。

鄭明典昨天更引用「2001年全國交通會議」書面報告中的文字，氣象主題強調「與社會互動」，希望藉由更有效能的服務，凝聚氣象人的熱忱，期待氣象專業能受到應有的「尊重」。

他也強調，20年過去，氣象局始終如一。

鄭明典為台灣大學大氣科學系學士、美國加州大學洛杉磯分校大氣科學博士；曾任氣象局氣象資訊中心副主任、氣象局氣象科技研究中心主任、氣象局氣象預報中心主任、氣象局副局長等，在2020年5月6日接任代理局長，同年6月29日正式升任中央氣象局局長。

鄭明典專長為數值天氣預報，中央氣象局現在使用的「氣象數值模式預報發展應用系統」就由他所建立；並且參與研究颱風的「追風計畫」

有網友發現，台灣最近一次有颱風中心登陸，要回溯到2019年8月24日在屏東滿州登陸的白鹿颱風，也就代表自鄭明典接任代理局長後，迄今3年多雖有發布颱風警報，但都未有颱風中心登陸台灣。

白鹿颱風 氣象局 鄭明典

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