健康主題館／間質性肺病「難、重、罕」中榮首揭台灣研究數據

一位皮肌炎患者今年3月開始有易喘症狀，到胸腔科就醫發現，右下肺部發生纖維化病變，必須持續使用氧氣治療，他於台中榮總在2021年設立的「間質性肺病整合照護中心」接受治療，該中心提供跨專科團隊治療照護，加上個管師即時關心患者病況、提醒回診及復健情形等，目前已不必配戴氧氣管，肺功能進步超過一成。

避免肺纖維化 九個科室共同診治

台中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴表示，間質性肺病是一種高死亡率疾病，早期症狀不明顯，許多患者只出現乾咳、呼吸急促等症狀，須由多專科共同治療照護。

間質性肺病成因眾多，目前已知主因為皮肌炎、硬皮病等自體免疫疾病患者，由於自體抗體的全身性攻擊，導致肺部受損；另一種則是沒有明確致病原因的「特發性肺纖維化」；還有環境暴露、藥物副作用、淋巴與肺實質產生纖維化病變等上百種原因，診斷相當複雜。傅彬貴說，部分種類的間質性肺病更可能發展成漸進性肺纖維化，患者若未妥善治療與追蹤，一旦出現「菜瓜布肺」，不僅不可逆，恐出現呼吸衰竭甚至死亡。

間質性肺病「既難、又重、且罕」，看似發生率低，但很多都是未能早期診斷所致。台中榮總院長陳適安上任後推動急、重、難、罕疾病照護優化，於2021年10月正式成立全台首創間質性肺病整合照護中心，至今累計收案360餘人。

傅彬貴感謝陳適安支持團隊，同時接受基層醫師與其他中小型醫院轉介患者，與基層間建立緊密合作關係。

間質性肺病患者在中榮可接受九個科室的醫師共同照護，並有個案管理師及研究助理進行追蹤、藥物申請與新藥治療評估，急性發作也能即時得到醫療建議，安排就醫。

整合照護是趨勢 同時進行本土研究

「間質性肺病對台灣醫界來說是全新領域，過去並無有效治療方式，直到2016年抗肺纖維化藥物研發成功，間質性肺病治療才出現曙光。」傅彬貴表示，隨著臨床試驗進展，目前健保給付特發性肺纖維化、硬皮病所致的間質性肺病。未來漸進性肺纖維化也有機會獲得健保給付。

傅彬貴指出，國際上大型醫療院所針對間質性肺病皆採取整合照護模式，據澳洲墨爾本大學經驗，在多專科團隊專業評估後，診斷正確率大幅提升，並讓病人更早使用抗肺纖維化藥物，提高存活率。

除提供臨床照護外，中心也積極進行本土研究。傅彬貴表示，此項研究發現，台灣特發性肺纖維化患者合併肺氣腫的比率高達46%，若患者合併肺動脈高壓死亡率上升2.24倍。

研究結果也顯示，間質性肺病患者肺部電腦斷層（CT）若觀察到網狀病變，或肺部病變面積大於一成者，追蹤3年發現，即使患者已接受治療，死亡率仍高達25%；體重太低的病人也會增加死亡風險。傅彬貴指出，此研究與七家醫學中心合作進行，整理全台300多筆間質性肺病個案資料，成為台灣最具代表性的間質性肺病本土研究數據資料庫。

兩新藥臨床試驗 年底引進細胞治療

傅彬貴表示，團隊也積極加入國際肺纖維化新藥臨床試驗，目前有兩項第三期新藥臨床試驗進行中，預計於今年底引進肺纖維化細胞治療臨床試驗，為罹患棘手的漸進性肺纖維化病友，帶來一線曙光。