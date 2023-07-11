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汽車隔熱紙70%透光率納管 交通部限縮計程車先行

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣小客車多數會在擋風玻璃、車窗貼隔熱紙，現僅針對計程車（含多元計程車）有所規範，且透光率檢測為目測法。本報資料照
台灣小客車多數會在擋風玻璃、車窗貼隔熱紙，現僅針對計程車（含多元計程車）有所規範，且透光率檢測為目測法。本報資料照

台灣小客車多數會在擋風玻璃、車窗貼隔熱紙，現僅針對計程車（含多元計程車）有所規範，且透光率檢測為目測法，公路總局原定六月底提送納管方案至交通部，研議除了計程車外，也擴大至自用車都納管，但交通部長王國材今表示，隔熱紙納管仍先以計程車為主，一般自小客車則是考量天氣炎熱可能影響民眾生活，且過去也沒有相關研究指出隔熱紙會影響行車視線，將分階段研議。

因治安考量，現行法規僅規定計程車車窗玻璃不得黏貼不透明色紙或隔熱紙，實際檢測方式是由外向內目測，被質疑毫無安全標準可言。時代力量立委邱顯智今於記者會表示，王國材今年3月承諾3個月內提出汽車車窗黏貼隔熱紙透光率規範，至今遲未提出，僅交一份報告說要大放水，全台800多萬輛車，只打算管9萬輛計程車。

事實上，公路總局今年4月曾邀集相關單位交換意見，規劃未來將全面採用儀器檢驗透光率，今年5月則請各區監理所使用儀器蒐集現行自用車透光率相關數據，作為訂定標準參考。適用範圍則視影響程度考慮所有車輛同步上路，或分階段從計程車優先實施，再逐步擴及至一般小客車。

王國材表示，過去為了人身安全僅檢驗計程車隔熱紙能否從外面看到裡面，有立法委員提到連一般自小客車也納管，但經研議第一階段還是以計程車為主，有別以往用字卡目測，將改為儀器檢測。至於其他自小客車，考量若以國外70%透光率標準，現在天氣炎熱，可能影響民眾生活，且過去也沒有相關研究指出隔熱紙會影響行車視線，有些國家也不是全部都納管，未來會繼續研究，分階段先以計程車著手。

計程車 王國材 交通部長

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