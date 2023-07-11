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大稻埕煙火攻略 北市建議這路線...步行距離短、視野最佳

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市大稻埕夏日節煙火秀明天第二場將登場。圖／北市觀傳局提供
台北市大稻埕夏日節煙火秀明天第二場將登場。圖／北市觀傳局提供

北市大稻埕夏日節煙火秀明天第二場將登場，台北市觀傳局呼籲民眾多多搭乘大眾運輸前往大稻埕看煙火，北市府也推薦輕鬆賞煙火路線遊程，建議民眾可以搭乘台北捷運至北門站出站，散步從3號水門觀賞煙火，不僅步行距離最短，從3號水門進入地點空曠，不像5號水門周邊樹木等遮蔽物多，賞煙火視野最佳。

北市府表示，大稻埕周邊的捷運站有大橋頭站、北門站、雙連站等，許多賞煙火民眾也會先到周邊的商圈夜市，包括西門町、大稻埕、大橋頭夜市等，吃完美食再慢慢散步到活動會場。

交通局表示，明天上午10點到午夜12點淡水三號至五號水門堤外路邊停車格取消，至於高架道路從明天晚間8點至9點半，視狀況彈性管制華江橋、忠孝橋往北進入環河高架匝道管制；環河高架道路往北疏導貴陽街下匝道；和平西路、洛陽停車場匝道往北環河高架方向管制。

至於擴大管制範圍，環河北路以東、民權西路以南、延平北路以西、忠孝西路以北，12日晚間8點至9點30分，視狀況彈性管制車輛指出不進，並視人車潮擴大管制到重慶北路。

至於建議改道路段，東西向車流可改道行駛酒泉街、民族東西路、愛國東西路、忠孝西路；南北向車流改道行駛重慶南北路、承德路、中山南北路。

警察局也提醒，行人管制部分，煙火活動期間，晚間7點至9點，淡水河四號水門禁止進出、晚間7點30分至9點，忠孝橋及台北橋的雙北兩端人行道，管制行人通行；晚間7點至9點，敦煌景觀平台管制人流約3千人，自行車禁止進入。

北市 大稻埕 淡水河

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