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午後雷陣雨來了！雙北等12縣市大雨特報 恐下到晚上

聯合報／ 記者周彥妤陳智華╱台北即時報導
氣象局針對雙北等12縣市發大雨特報。本報資料照
氣象局針對雙北等12縣市發大雨特報。本報資料照

午後雷陣雨來了。氣象局中午12:50發布大雨特報，範圍包括雙北等12縣市，恐下到晚上。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意。

大雨特報範圍：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。影響時間到晚上。

氣象局並針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時00分止。

下午12:56分也針對屏東縣瑪家鄉及屏東縣三地門鄉發布山區暴雨，影響時間為今天白天。氣象局針對屏東縣沙漠溪(海神宮)及屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至14時56分。氣象局，說此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，提醒民眾留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象局針對雙北及桃園等12縣市發布大雨特報。取自氣象局網站
氣象局針對雙北及桃園等12縣市發布大雨特報。取自氣象局網站

氣象局 大雨特報

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