曾參與八八救災 社工師獲獎：救災直升機聲響揮之不去

「至今耳朵中還常回盪救災直升機的聲音。」衛福部今舉辦「部立醫院風災第九屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，部立旗山醫院社會工作室主任陳重吟獲得「資深典範獎」。她來自高雄旗山，在東吳大學完成學業後，毅然回家鄉服務，在八八風災期間，她也是受災戶，從家裡到醫院五分鐘車程，因交通中斷徒步走了五十分鐘，仍致力協助災民心靈重建，救災直升機不斷後送災民的情景，至今仍歷歷在目。

旗山位於高雄山區，除人口老化，也常傳出天災災情。陳重吟表示，剛出社會擔任社工時，就遇到一位原民地區個案，不幸被山上落石擊中過世，當時個案妻子懷有身孕，還要撫養四個孩子，她和團隊於是發起募資，集眾人之力終於讓受災家庭度過難關。

陳重吟說，資深典範獎的入圍資格要服務超過廿年，也要「做對事情（Do something good.）」才能獲獎，自己從業期間，歷經SARS、八八風災到近期新冠肺炎，無役不與。

十年前的八八風災期間，陳重吟自己也是受災戶，經過風雨折騰，從家裡到醫院原本五分鐘的車程，竟走了五十分鐘。她回憶，當時因大雨沖刷，連橋都斷了，自己繞道走臨時搭的便橋，一路上更因落石、泥濘不斷跌倒，好不容易才到醫院；颱風導致交通中斷，救災人員利用直升機，不斷把山上災民送到醫院，有些病人已經過世，就直接放在作為臨時停屍間的醫院停車場，「當時我不斷在急診穿梭，耳朵裡都是直升機的聲音，到現在都揮之不去。」

陳重吟說，社工師在八八風災中扮演重要角色，和精神科一起協助安置處的災民進行心理重建，許多災民親人已經死亡，社工師要逐一確認、察覺災民心理狀態，除了協助平復心情，也要協助災民連結社會資源，幫助災民度過難關。風災過程中，許多民眾與家人被迫分離，自己災民尋找家人、連結資源。曾有一位被送到急診室的阿嬤焦急尋找有智能障礙、糖尿病的孫女，後來發現孫女已被送到安置場，實際上這位孫女比起阿嬤更需要醫療資源。

「當時沒有時間去想自己難過還是悲傷，一心只想幫助傷者平復悲傷，這是身為社工師該做的事。」陳重吟表示，八八風災不僅造成高雄偏鄉水災，也導致旗山醫院鄰近的小林村滅村事件，身為社工要有悲傷復原能力，即使自己悲傷難過，也要秉持專業，帶給協助受害家庭心理復原。

除了在社工業務中克盡職守，陳重吟也積極培育年輕社工，希望透過「在地人照顧在地人」的理念，改善偏鄉社工資源缺乏的問題。八八風災後，陳重吟也到旗山醫院鄰近的六龜、甲仙等鄉鎮評估需要的長照資源，在民國100年到106年七年間，從無到有建構起完整的長照資源網絡，也在當地訓練長照照顧服務員。

陳重吟也分享說，曾在八八風災期間收了一位來自高雄內門鄉的實習生，為了照顧災民，該名實習生每天都在醫院待到深夜，畢業後她就積極延攬該實習生到醫院服務。她也期待部立醫院系統的社工師能有更好的待遇，讓年輕人能夠留下。