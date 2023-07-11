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「全台唯一電子晶片製冷的冰冷扇」？ 廣告不實挨罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

公平會日前委員會議通過，民視文化事業股份有限公司及經豪實業有限公司於民視消費高手網站銷售冰冷扇商品，刊載廣告宣稱「全台唯一電子晶片製冷的冰冷扇……全台首創專利製冰晶片」，但因還有其他業者早已取得冰冷扇含電子晶片的專利權，故廣告內容已構成就足以影響交易決定的商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處民視公司及經豪公司各新臺幣10萬元罰鍰。

公平會表示，民視公司及經豪公司111年8月至10月在民視消費高手網站銷售冰冷扇商品，廣告刊載「全台唯一電子晶片製冷的冰冷扇……全台首創專利製冰晶片」，給一般人的印象就是「全台唯一電子晶片」且為「全台首創專利晶片」之冰冷扇，是唯一及首創，藉此吸引消費者購買。

經公平會調查，民視公司及經豪公司銷售電子晶片冰冷扇，是由他事業於107年9月取得專利權，嗣後該專利權因未依規定繳費而於110年9月消滅；另外我國還有其他業者也取得冰冷扇含電子晶片的專利權，而且業者最早取得專利權的時間為81年12月。因此，民視公司及經豪公司銷售冰冷扇，廣告宣稱與事實不符，已違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，如果業者要在廣告中使用「全台唯一」、「全台首創」等用語，一定要先查證及確保相關資訊與實際相符，以免觸法遭罰。

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