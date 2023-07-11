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微降溫午後防大雷雨 吳德榮：未來10天至少2個熱帶擾動

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微降溫午後防大雷雨 吳德榮：未來10天至少2個熱帶擾動

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天水氣增多、高溫微降，山區午後雷陣雨的範圍擴大，平地午後局部雷陣雨的機率提高，要注意局部性大雷雨。本報資料照片
今天水氣增多、高溫微降，山區午後雷陣雨的範圍擴大，平地午後局部雷陣雨的機率提高，要注意局部性大雷雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天偏南風轉東南風，水氣增多、高溫微降，各地仍偏熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後雷陣雨的範圍擴大，平地午後局部雷陣雨的機率提高，要注意局部性大雷雨；北部24至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至38度。

吳德榮說，明天至下周一盛行東南風，水氣多、高溫逐日微降，各地仍偏熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後雷陣雨範圍大，部分平地午後亦有局部雷陣雨的機率，要注意局部性大雷雨；周四至下周一東半部及恆春半島亦偶有局部陣雨的機率。熱帶擾動對期末天氣的影響，需再觀察。

吳德榮表示，各國歐、美、加等模式未來10天熱帶擾動的模擬，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，將轉變為大季風低壓環流（mosoon gyre）盤據的型態，其中至少有2個擾動活動的跡象；但其強度、路徑各模式皆有很大差異，反映其不容易被準確模擬的特性，應持續觀察，急下定論也是枉然。

美國（GFS，左圖）及加拿大（CMC，右圖）模式模擬15日預測圖顯示，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，為大季風低壓環流所盤據，其中有2個熱帶擾動；但其強度、路徑兩模式皆有很大差異。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
美國（GFS，左圖）及加拿大（CMC，右圖）模式模擬15日預測圖顯示，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，為大季風低壓環流所盤據，其中有2個熱帶擾動；但其強度、路徑兩模式皆有很大差異。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 防曬 高溫

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