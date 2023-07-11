照護原民長者 今年將增22文健站

行政院原民會主委夷將．拔路兒昨至桃園市中壢區文化健康站關心在地原住民長者，他變身「夷將老師」用多種原住民語交流，還一同跳舞，氣氛熱絡。夷將．拔路兒表示，近幾年原民平均餘命增加二歲，增至七十三點九二歲，為照顧原民長者，今年再核定新增廿二處文健站，全國原民文健站達到五○三站，每日可提供一五六○○人照顧服務。

桃園市原住民族人口至今年五月底有八一○九○人，高居全國第二，僅次於花蓮縣。夷將．拔路兒與桃園市府原民局長陳姿伶、立委陳瑩及市議員等多人，昨到中壢區文健站視察，關心原民長輩。

看到長者跳舞迎賓，夷將．拔路兒隨即加入舞蹈打成一片，並變身「老師」，考在場原民長者部落原住民語說法；年逾七、八旬的原民長者，肯定在文健站找到原民歸屬感，夷將．拔路兒直呼參加文健站長者變年輕，氣氛熱烈。

夷將．拔路兒說，原民文健站自二○一六年的一二一站，今年再核定廿二個新的文健站，全國將高達五○三個，每日可提供照顧服務長者一五六○○人。這幾年在文健站提供到站長者生理量測、延緩失能活動、電話問安、營養餐食等服務，全體原民平均餘命從二○一六年七十一點九二歲，至二○二一年達七十三點九二歲，增加二歲，讓政府推動原住民族整體照顧看到顯著結果。

原民會表示，在蔡英文總統指示下，文化健康站經費由公益彩券回饋金轉由長照服務發展基金支應後更加穩定，今年預算已成長至十二點五八億元，擴大文健站布建，並因應原住民族人逐漸移居都會區，都會區文健站設置，從二○一六年都會區只有九站，今年設置增達八十九站。