白袍良醫系列報導／蔡松彥 肺癌切除又復發 整合醫療救自己

九年前，南投基督教醫院神經科暨環境職業醫學科主治醫師蔡松彥被診斷罹患肺癌，經歷手術、化療以及自療後，已完全治癒。當時是因定期健康檢查，才發現肺部長了10公分腫瘤，且已淋巴轉移，屬於肺癌第二期，但身體並未出現異狀。

因為在醫院工作，蔡松彥發現罹癌後，立即安排內視鏡手術切除肺部腫瘤及淋巴，緊接著進行化療，但當時的標靶治療並沒有與他狀況匹配的選項，只得選擇傳統性化療「鉑金類藥物」，可以殺死癌細胞，卻也會傷害腸胃道，原本應該三周一次的化療，因為腸蠕動不良一度暫停，化療延長到5個月才結束。

自我療癒 生病後減少工作量

不料，五個月後腫瘤卻在肺部同一側復發，蔡松彥說，他已54歲了，就沒再做病理切片，臨床上來看是高度復發，疑似肺癌第三期，外科醫師建議再做切除手術。但他認為，肺葉有五葉，在經歷第一次手術已經少一個，若再度進行手術，肺功能恐怕不完全也活不了多久，且考量才剛做完化療，因此他選擇走上「自我康復療癒」的道路，一年多後即痊癒，迄今都沒有復發。

肺癌為十大癌症死因之首，五年存活率只有一半，蔡松彥被診斷罹癌時，坦言當時能否活下來都不確定。對於這段抗癌過程，他視之為人生歷練，認為是上天希望他在54歲時應該對人生作出調整。他娓娓道出，他38歲就當醫院院長，後續還有接行政職，因為過度傷害身體而罹癌，生病之後，他開始減少工作量，休息一段時間後，重新調整腳步。

首重營養 補充維生素益生菌

除了正統醫學，工作避免過勞、飲食清潔衛生等要留意外，蔡松彥也嘗試過不少輔助治療方式，最重要持續維持至今的是「營養學」以及「運動」。

蔡松彥說，醫學治病上鮮少把營養學擺在首要，但營養學是固本培元的概念，應先把基礎的身體體質加強。現代人多外食而營養失衡，多數人是處在亞健康、亞疾病的狀況，身體健康普遍有偏失，因此更需要注重維生素D、腸道益生菌等攝取。

在生病期間，蔡松彥的家人也配合他減少外食，食物都是家裡準備的，就算現在癌症已經康復，仍然吃得養生。他說，在食物選擇上不管是否罹癌，都應該注意碳水化合物的比例不可過高，也要避免抽菸、喝酒；維生素、礦物質、Omega-3油脂等攝取不可偏廢，可以從優酪乳、奶酪、泡菜等發酵食品補充益生箘。

登山紓壓 每周至少運動3次

蔡松彥也強調運動的重要性，登山是他最愛的運動，也是紓壓管道，一次登山可能就會花五天以上的時間，因此耐力跟體能就更顯重要。沒有登山的日子，他會在室外跑步或在室內使用跑步機，重點在於要維持心肺功能、肌耐力，以運動「333」為低標，每周至少運動3次、每次超過30分鐘、心跳達到每分鐘130下。

現在的蔡松彥已經沒有使用任何抗癌藥物，維持一至兩年做一次肺部低劑量斷層追蹤。原先專長於神經科、環境職業醫學科以及急重症的他，把看診重心轉往「整合醫學」，針對癌症病患提供更多元的治療諮詢建議。

蔡松彥強調，他沒有放棄「主流醫學」，而是在主流醫學外加入營養學、運動醫學、紓壓等選項。不會貿然地勸病人不要動手術，而是審慎評估其自律能力及身體狀況。

蔡松彥當醫師執業近40年，一度罹患肺癌，目前已經痊癒。圖／蔡松彥提供

蔡松彥

南投基督教醫院神經科暨環境職業醫學科主治醫師

年齡：63歲

罹患疾病：肺癌

發病時間：2014年7月

症狀：無症狀

治療方式：手術及化療，但五個月後腫瘤復發，補採行營養學、運動醫學、紓壓方式，十個月後腫瘤自行消失。

想告訴病友的一句話：癌症不是絕症，心轉癌自癒，只要願意改變，往正確的方向持續努力，任何種類及期數的癌症有機會完全治癒。